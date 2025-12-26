اپتا اياعىندا دوللار باعامى 7 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 512,81 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,65 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,53-598,81 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 499,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,43 تەڭگە، ساتۋ - 595,43 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,60 تەڭگە، ساتۋ - 77,13 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 25-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,81 تەڭگە بولدى.