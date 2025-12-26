ق ز
    18:30, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار باعامى 7 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 512,81 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,65 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,53-598,81 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 499,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,43 تەڭگە، ساتۋ - 595,43 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,60 تەڭگە، ساتۋ - 77,13 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 25-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,81 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
