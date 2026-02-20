ق ز
    18:59, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار 5 تەڭگەگە جۋىق قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,17 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 495,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,92 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 582,14-587,48 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,00 تەڭگە، ساتۋ - 589,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,30 تەڭگە، ساتۋ - 75,51 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 19-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,17 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
