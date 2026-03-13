اپتا اياعىندا دوللار 491 باعامىندا تۇراقتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,68 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 487,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,46 تەڭگە، ساتۋ - 570,46 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,01 تەڭگە، ساتۋ - 6,32 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,23 تەڭگە، ساتۋ - 76,17 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,26 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 563,14-568,84 تەڭگە، ال رۋبل 6,07-6,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 12-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,06 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 491,68 تەڭگە بولدى.