    17:56, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار 491 باعامىندا تۇراقتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,68 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 487,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,46 تەڭگە، ساتۋ - 570,46 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,01 تەڭگە، ساتۋ - 6,32 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,23 تەڭگە، ساتۋ - 76,17 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,26 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 563,14-568,84 تەڭگە، ال رۋبل 6,07-6,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 12-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,06 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 491,68 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
