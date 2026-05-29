اپتا اياعىندا دوللار تاعى قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,51 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,95 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 485,55 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 480,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 557,97 تەڭگە، ساتۋ - 567,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,03 تەڭگە، ساتۋ - 73,30 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 484,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,71 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 564,47-569,89 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 28-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,54 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,55 تەڭگە بولدى.