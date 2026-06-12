KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتا وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,76 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 486,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,84 تەڭگە، ساتۋ - 73,93 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,35 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 563,24-569,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 11-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور