اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتا وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,76 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 486,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,84 تەڭگە، ساتۋ - 73,93 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,35 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 563,24-569,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 11-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى.