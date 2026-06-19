اپتا اياعىندا دوللار باعامى 488 تەڭگە بولدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,73 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,00 تەڭگە، ساتۋ - 568,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,13 تەڭگە، ساتۋ - 74,05 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 487,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,71 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 558,72-563,81 تەڭگە، ال رۋبل 6,37-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 18-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,5 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,73 تەڭگە بولدى.