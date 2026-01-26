اتا-انالار بالالارىنىڭ «زياندى ادەتتەرى» ءۇشىن جازالانا ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اتا-انالارعا قاتىستى زاڭ قاتاڭداتىلدى دەگەن مالىمەت راستالمادى، دەپ حابارلايدى جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو ءمالىم ەتكەندەي، قازاقستاندا اتا-انالاردىڭ «بالالاردا زياندى ادەتتەردى قالىپتاستىرعانى ءۇشىن» جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيتىلدى دەگەن مازمۇنداعى حابارلامالاردىڭ تارالعان. ءبىرقاتار جاريالانىمدا قۇقىق قولدانۋ پراكتيكاسى مەن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ رەسمي تۇسىندىرمەلەرىنە سۇيەنبەستەن، زاڭناماعا قاتىستى سۋبەكتيۆتى پىكىرلەر نەمەسە اۆتورلىق ينتەرپرەتاتسيالار رەداكسيالىق ۇستانىم رەتىندە ۇسىنىلىپ جاتىر.
- مۇنداي بۇرمالاۋلار، ادەتتە، جاريالانىمعا نازار اۋدارتۋ، اۋديتوريانىڭ قامتىلۋى مەن بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق قۇقىقتىق نورمالاردى رەپرەسسيۆتى نەمەسە شامادان تىس سيپاتتا كورسەتۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار، ۇرەي تۋدىراتىن تۇجىرىمدار قۇقىقتىق لوگيكانى ەموتسيالىق باعالاۋمەن الماستىرىپ، قوعامدا بەلگىسىزدىك پەن مەملەكەت ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمسىزدىك سەزىمىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، زاڭنامادا شىنىمەن دە ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 127-بابىنا سايكەس اتا-انا مىندەتتەرىن ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. الايدا بۇل جاۋاپكەرشىلىك اۆتوماتتى تۇردە قولدانىلمايدى جانە ءمان-جايلاردىڭ جيىنتىعى نەگىزىندە بەلگىلەنەدى.
- مۇنداي فاكتورلارعا الكوگولدى جۇيەلى تۇردە تەرىس پايدالانۋ، بالانىڭ ءومىر ءسۇرۋى مەن دامۋى ءۇشىن ءتيىستى جاعدايلاردىڭ بولماۋى، سونداي-اق اتا-انالاردىڭ بالانىڭ پسيحيكالىق جانە مورالدىق جاعدايىنا تەرىس اسەر ەتەتىن مىنەز-قۇلقى جاتادى. ءاربىر ءىس جەكە تارتىپپەن قارالادى، ال شەشىم بارلىق ءمان-جايدى ەسكەرە وتىرىپ، تەك سوت ارقىلى قابىلدانادى، - دەلىنگەن ورتالىق تاراتقان حابارلامادا.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى جۋرناليستەردى، بلوگەرلەردى جانە ساراپشىلاردى قۇقىقتىق نورمالارمەن جاۋاپكەرشىلىكپەن جۇمىس ىستەۋگە، ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ رەسمي تۇسىنىكتەمەلەر سۇراتۋعا، سونداي-اق ازاماتتاردى جاڭىلىستىرۋى مۇمكىن جەڭىلدەتىلگەن نەمەسە الاڭداتۋشى ينتەرپرەتاتسيالارعا جول بەرمەۋگە شاقىرادى.
