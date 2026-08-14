اتا-انانىڭ شاعىمىنان كەيىن قوستاناي وبلىسىنداعى بالالار لاگەرى جابىلدى
استانا. KAZINFORM - سانيتاريالىق تالاپتاردى بۇزعان «سۆەتوفور» بالالار ساۋىقتىرۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بالالاردى ساۋىقتىرۋ ۇيىمدارىندا سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋدى ودان ءارى كۇشەيتىپ جاتىر.
اتا-انانىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە جۇرگىزىلگەن جوسپاردان تىس تەكسەرۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قوستاناي وبلىسىندا سوت شەشىمىمەن سانيتاريالىق نورمالاردىڭ ورەسكەل بۇزۋشىلىقتارى انىقتالعان «سۆەتوفور» بالالار ساۋىقتىرۋ ورتالىعىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
- جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا وتىنىشتە كورسەتىلگەن بارلىق فاكتى راستالدى. ماماندار تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋ، سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ، اۋماق پەن ءۇي-جايلاردىڭ سانيتاريالىق جاي-كۇيى، سونداي-اق پەرسونالدىڭ مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋلەردەن ءوتۋ تالاپتارىنىڭ بۇزىلعانىن انىقتادى. ءىس ماتەريالدارىن قاراۋ ناتيجەسىندە سوت ورتالىقتىڭ قىزمەتىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، ال بۇعان دەيىن بەرىلگەن سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قورىتىندىنىڭ كۇشى جويىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قورىتىندىنى بەرۋ كەزىندە زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرگەن لاۋازىمدى تۇلعالارعا قاتىستى قىزمەتتىك تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كىنالى تۇلعالار تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءاربىر ازاماتتىڭ ءوتىنىشى ەرەكشە باقىلاۋدا ەكەنىن اتاپ وتەدى. بالالاردىڭ ءقاۋىپسىز دەمالىسى مەن ساۋىقتىرىلۋى ءۇشىن قولايلى جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋ مەملەكەت ءۇشىن ءسوزسىز باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى.