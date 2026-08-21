اتا-انالار مەكتەپكە دايىندىققا قانشا جۇمسايدى
استانا. KAZINFORM – جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا ساناۋلى كۇندەر قالدى. بيىل ەل بويىنشا العاش رەت مەكتەپ تابالدىرىعىن 380 مىڭنان اسا بالا اتتايدى. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ولاردىڭ 296 مىڭعا جۋىعى مەملەكەتتىك، ال 23 مىڭدايى جەكەمەنشىك مەكەمەدە ءبىلىم الادى.
Almaty.tv مالىمەتىنشە، 1-قىركۇيەككە دايىندىق تەك قۇجات تاپسىرۋمەن شەكتەلمەيدى. اتا-انالار جاڭا وقۋ جىلىنا ازىرلەنۋدى شىلدەدە باستايدى. ءتىپتى كەيبىرەۋى ماۋسىم ايىنان جالاقىسىن جيناپ، تامىزدا قالتاعا سالماق سالماۋدى ءجون كورەدى. سەبەبى ءدال وسى ايدا مەكتەپكە كەرەك-جاراققا سۇرانىس ارتادى.
تيىسىنشە باعا بۇلقىنىپ كەتەدى.
قىمباتشىلىق دەمەكشى، بيىل الماتىدا مەكتەپ فورماسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 13 پايىزعا قىمباتتاپتى. بىلتىر پەنجەك، شالبار، بەلدەمشە، كەۋدەشە مەن 2 جەيدەنى كەم دەگەندە 40 مىڭ تەڭگەگە الۋعا بولاتىن. بيىل ولاردىڭ قۇنى 46 مىڭ تەڭگە. الايدا باعا كيىمنىڭ ساتىلىپ جاتقان ورنىنا، ساپاسىنا جانە برەندىنە بايلانىستى ءار جەردە ءار ءتۇرلى.
تەلەارنا تىلشىلەرى دۇكەندەر مەن بازارداعى، ماركەتپلەيستەر مەن ونلاين ساتىلىمداعى باعانى ورتاشا ەسەپتەپ كوردى. ۇلدار كيەتىن پەنجەك 18 مىڭ تەڭگەگە، ال شالبار 6 مىڭ مەن 15 مىڭ تەڭگەنىڭ ارالىعىندا ساتىلىپ جاتىر. جەيدەنى بازاردا 5 مىڭعا، دۇكەندەردە 10 مىڭعا تابۋعا بولادى. ال قىزدار كيەتىن جەيدە مەن بەلدەمشەنىڭ باعاسى 5 مىڭنان 10 مىڭعا دەيىن، ال جەمپىر 8 مىڭنان 15 مىڭعا دەيىن ساۋدالانۋدا.
سوندا ەڭ كەرەك دەگەن بازالىق كيىمدەردىڭ ءوزىن 30 مىڭ مەن 78 مىڭ تەڭگەنىڭ ارالىعىندا الاسىز. بۇدان بولەك دەنە شىنىقتىرۋ فورماسى مەن سپورتتىق اياق كيىم، بانتيك پەن گالستۋك سەكىلدى زاتتار بار. ال ەڭ قىمباتقا شىعاتىنى - اياق كيىم. قازىر ونىڭ باعاسى كەمىندە 15 مىڭ تەڭگە.
بىلتىر ونى 13 مىڭعا الۋ مۇمكىن بولعان. ال مەكتەپ سومكەسىنىڭ باعاسى كەمىندە 7 مىڭ تەڭگە. دۇكەندەردە ودان قىمباتقا سوقسا، ماركەتپلەيستەردەن 3 مىڭعا تابۋعا بولادى.
ال سول سومكەنىڭ ىشىنە سالاتىن كەڭسە تاۋارلارىنىڭ قۇنى بيىل 5,3 پايىزعا كوتەرىلىپتى. وعان شامامەن 20 مىڭ تەڭگە قۇرتاسىز.
سوندا ءبىر بالانى مەكتەپكە دايىنداۋ ءۇشىن كەمىندە 50-60 مىڭ تەڭگە قاراجاتىڭىز بولۋى كەرەك. ال ءبىر ەمەس، بىرنەشە بالاسى بار اتا-انالار قايتپەك؟ بۇل جەردە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ بار ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون.
ەلىمىزدە 1-تامىزدان باستاپ، قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن «مەكتەپكە جول» اكتسياسى ىسكە قوسىلعان. بيىل ۇكىمەت 20 ميلليارد تەڭگە قارجى ءبولىپ، رەسپۋبليكا بويىنشا 450 مىڭعا جۋىق بالانى قامتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونداي-اق الماتىدا «جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ» قورى ارقىلى 7700 گە جۋىق وقۋشىعا قارجىلاي كومەك كورسەتىلىپتى. ياعني از قامتىلعان نەمەسە كوپبالالى وتباسىنان شىققان، اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن جانۇيانىڭ بالالارى مەن جەتىمدەرگە 60 مىڭ تەڭگە قاراجات بەرىلگەن. بۇل كومەكتى الۋ ءۇشىن اتا-انا قاجەتتى قۇجاتتاردى ءبىلىم وشاعىنا تاپسىرسا بولعانى.
قورىتىندىلاي كەلە، وقۋ جىلىنىڭ باستالۋى - بالا ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش، جاڭا كەزەڭ.
ال اتا-انا ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك پەن قارجىلاي سالماق. دەسە دە پەرزەنتكە سالىنعان ەڭ ۇلكەن ينۆەستيتسيا - ءبىلىم ەكەنى حاق.
سوندىقتان بيۋدجەتتى الدىن الا جوسپارلاپ، مەملەكەت ۇسىنعان قولداۋ تەتىكتەرىن ءتيىمدى پايدالانىپ، بالاعا ەكى جاقتى جاعداي جاساۋ ماڭىزدى. بۇگىنگى ۇرپاق - ەل ەرتەڭى دەسەك، بالانىڭ بولاشاعىنا جۇمسالعان ءاربىر تەڭگە - جارقىن كەلەشەكتىڭ كەپىلى ەكەنى ءسوزسىز.