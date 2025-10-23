«ات ۇستىندەگى جۇبايلار» پرەزيدەنتكە تۇلپار سىيلاعىسى كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدان استاناعا اتپەن جولعا شىققان ەرلى-زايىپتى ەلورداعا امان- ەسەن جەتتى. كورشى ەلدەن كەلگەن باۋىرلارىمىزدى وتانداستارىمىز دۋمانداتىپ كۇتىپ الدى.
8-تامىز كۇنى قىتايدىڭ ساۋان اۋدانىنان جولعا شىققان قۋانبەك پەن جاينا 74 كۇندى جولدا وتكىزگەن. حالىق جۇپتى الەۋمەتتىك جەلىدە باقىلاپ، اسىعا كۇتكەن ەدى. TikTok جەلىسىندە وزدەرىن «ات ۇستىندەگى جۇبايلار» دەپ اتاعان جۇپ وسى ساپار ءۇشىن 2500 شاقىرىمدى ارتتا قالدىردى.
- بۇل ءبىزدىڭ تۇڭعىش ساپارىمىز ەمەس. 2021 -جىلدان بەرى اتقا ءمىنۋدى قولعا العانبىز. وعان سەبەپ بولعان - دەنساۋلىق. اۋىلدا جۇرگەن كەزدە بەل ومىرتقام زاقىمدانىپ، دارىگەرگە كورىنگەندە «اتقا مىنسەڭ، جازىلادى» دەدى. الدىمەن اۋىل، اۋدان اراسىندا ات ءمىنىپ جۇردىك. كەيىن 4300 شاقىرىم جەردەگى قىتايدىڭ استاناسىنا بارىپ قايتتىق. ول كەزدە دە تۋرا وسىلاي 74 كۇندە جەتكەنبىز. بۇل جولى دا سول ۋاقىت ارالىعىندا جەتتىك، - دەيدى قۋانبەك ءنۇسىپحان ۇلى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ستۋديا قوناقتارى ساپارداعى قىزىقتارىن ءبولىستى.
- جولدا شارشاعانىمىز راس. ءبىراق حالىقتىڭ قولداۋىمەن شارشاۋىمىز باسىلىپ كەتتى. جول بويى قىزىق بولدى. كوپ ادامدار شاشۋبايدان باستاپ «سەندەردى جاقسى قولدادى، سارىارقادان بەرى قاراي ءتىپتى تاماشا بولدى» دەپ ايتىپ جاتىر. ارعى جاعىندا، الماتىدان وتە سالا اۋىلداردىڭ اراسى الىستاۋ بولدى دا، كەيدە كەلەسى اۋىلعا جەتە الماي، دالاعا قونعان كەزدەرىمىز دە بولدى. حالىقتىڭ ءبارى جاقسى قولدادى. سونىڭ ىشىندە شاشۋباي حالقى بالقاشتان ات دۇبىرىمەن شىعىپ قارسى العاننان كەيىن، قالعان كىسىلەر دە سولاي جالعاستىردى، - دەيدى ولار.
قىتايدان ات تەرلەتىپ كەلە جاتقان قانداستاردى قازاقستاندىقتار دا ۇيلەرىنە قۇدايى قوناق ەتىپ، ەرەكشە سىي- قۇرمەت كورسەتىپتى.
- ءبىز باستاپقىدا «كوبىندە دالادا جاتامىز عوي» دەپ شاتىرىمىز بەن قاجەتتى زاتتارىمىزدى الىپ العانبىز. دەسە دە، اۋىلدارعا جەتكەندە ونداعى ازاماتتار قۇدايى قوناق قىلىپ كۇتىپ وتىردى. كۇن سۋىتىپ كەتكەن كەزدەردە اعالارىمىز وتباسىلىق كولىككە دەيىن ورنالاستىرىپ، جاردەم ەتتى. ونى ورىس اعالارىمىز ايداپ، قيىن تۇستاردان وتكىزىپ جىبەردى. بۇل كولىكتى كوبىنە تۇندە دەمالۋعا پايدالاندىق. ويتكەنى شاتىردىڭ ءىشى قاتتى سۋىق بولدى. ونىڭ ىشىندە تاماق ىستەپ، جاتۋعا دا بولادى، - دەيدى جۇبايلار.
قۋانبەك پەن جاينا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن جۇزدەسىپ، قىتايدان ءمىنىپ كەلگەن تۇلپارلارىن سىيعا تارتقىسى كەلەتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل - جول بولعان سوڭ، ءوزىمىزدىڭ جوسپارىمىز بولادى. ءبىز قىتايدان مەملەكەت اتتاپ كەلە جاتىرمىز. ەسىك اشىپ، ارعى جاقتان بەرى وتكەندە قالىڭ حالىق قارسى الىپ الدى. ەكى ەلدىڭ دوستىعى جاراسىپ، وسىنداي بەرەكەلى زاماندا ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. ءوزىمىز جولىمىز اق بولسىن دەپ، اق جۇرەگىمىزبەن، اق نيەتىمىزبەن ارنايى اق تۇلپاردى تاڭداپ العانبىز. ەكى جاقتاعى اعايىن- تۋىستىڭ ەمىن- ەركىن ارالاسۋىنا ەسىك اشىپ بەرگەنى ءۇشىن حالىق اتىنان، قىتايداعى قانداستارىمىزدىڭ اتىنان راقمەتىمىزدى ءبىلدىرىپ، استىمىزداعى ءمىنىپ كەلگەن اق تۇلپارىمىزدى پرەزيدەنت اتامىزعا سىيعا تارتقىمىز كەلەدى. وزىمەن كەزىگىپ، قىتاي ەلىنىڭ اق سالەمىن جەتكىزسەك دەيمىز. ازىرگە ءوتىنىشىمىزدى جازىپ، اتامىزدىڭ حابارىن توسىپ وتىرمىز. ول كىسىگە دە وڭاي ەمەس. وزىمىزگە ءبىر وتباسىنى باسقارۋدىڭ ءوزى قيىن بولىپ جاتادى. ءبىر مەملەكەتتى وسىنشاما دارەجەگە جەتكىزىپ، جۇرگىزۋ دەگەن - وڭاي شارۋا ەمەس. سوندىقتان شامامىز كەلگەنشە جۇمىسىمىزدى جاساپ جاتىرمىز. سولاي حالىقتىڭ جانە ءوزىمىزدىڭ ارمانىمىزدى ورىنداپ قايتساق پا دەيمىز، - دەيدى ستۋديا قوناقتارى.