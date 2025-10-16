چات-بوتتاردىڭ قاي ءتىلدى جاقسىراق تۇسىنەتىنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتپەن سويلەسكەندە تىم ەركىن نەمەسە «دوستىق» ستيل قولدانۋ جاۋاپتاردىڭ ساپاسىن ناشارلاتۋى مۇمكىن. بۇل پايدالانۋشىلارعا تاپسىرمالارىن نە سويلەمدەرىن ناقتىراق قۇرۋ قاجەت ەكەنىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Amazon Science زەرتتەۋشىلەرى ادامداردىڭ ءتىرى وپەراتورلارمەن جانە ۇلكەن تىلدىك مودەل (LLM) نەگىزىندەگى چاتبوتپەن سويلەسۋ ەرەكشەلىكتەرىن سالىستىرعان. تالداۋ ناتيجەلەرى Claude 3.5 Sonnet كومەگىمەن جاسالىپ، پراگادا وتكەن GenAIECommerce’25 فورۋمىندا تانىستىرىلدى.
ادامدار ج ي- مەن باسقا تاسىلدە سويلەسەدى
زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، ادامدار بوتتارمەن سويلەسكەندە گرامماتيكالىق دالدىك پەن سىپايىلىققا از ءمان بەرەدى. سونداي-اق ولاردىڭ سوزدىك قورى تارىلىپ، سويلەمدەرى قىسقارا تۇسەدى.
Claude-تىڭ ەسەبى بويىنشا، ادامدار اراسىنداعى اڭگىمەلەر:
چاتبوتتارمەن سويلەسۋگە قاراعاندا 14,5 پايىزعا سىپايىراق جانە رەسمي،
5,3 پايىزعا جاتىق،
1,4 پايىزعا تىلدىك قورى بايىراق بولعان.
ادامدار ج ي- مەن سويلەسكەندە تىلدىك ءستيلىن بەيىمدەپ، قىسقا، تۋرا جانە قاراپايىم سويلەمدەرگە كوشەدى. بۇل ولاردىڭ چاتبوتتاردى الەۋمەتتىك تۇرعىدا «سەزىمتال ەمەس» نەمەسە استارلى ماعىنانى تۇسىنۋگە ءالسىز دەپ قابىلداۋىنان تۋىندايدى، - دەپ قورىتىندىلايدى زەرتتەۋشىلەر.
ەركىن ستيلدىڭ كەرى اسەرى
تاعى ءبىر تاجىريبەدە عالىمدار Mistral 7B مودەلىن 13 مىڭ ناقتى ادام ديالوگىنا ۇيرەتىپ، ونى چاتبوتتارعا جازىلعان 1357 حابارلامانى تۇسىندىرۋگە قولداندى. ءار ديالوگتا پايدالانۋشىنىڭ كوزدەگەن ماقساتى بەلگىلەنگەن. الايدا مودەل ادامداردىڭ ديالوگىنا ۇيرەنگەندىكتەن، بوتتارمەن سويلەسۋدى تۇسىندىرۋدە ءجيى قاتەلەستى.
مودەلدى جەتىلدىرۋ ارەكەتتەرى
زەرتتەۋشىلەر ءتۇرلى ادىستەردى سىناپ كوردى:
Claude-تىڭ كومەگىمەن قولدانۋشىلاردىڭ قىسقا حابارلارىن «ادامشا» ستيلدە قايتا جازىپ، Mistral-عا ۇيرەتتى - ناتيجەسىندە دالدىك 1,9 پايىزعا تومەندەدى.
حابارلامالاردى ىزدەۋ سۇرانىسىنا ۇقساتىپ («پاريج كەلەسى ايدا اۋە بيلەتتەرى قوناق ۇيلەر؟») وڭدەۋ - 2,6 پايىزعا ناشارلاتتى.
رەسمي ءارى باي تىلدىك نۇسقا دا 1,8 پايىزعا تومەن ناتيجە بەردى. تەك كەڭەيتىلگەن وڭدەۋلەردى بىرىكتىرىپ ۇيرەتۋ عانا ونىمدىلىكتى 2,9 پايىزعا ارتتىردى.
ساراپشى پىكىرى
ماسساچۋسەتس شتاتىنداعى بەنتلي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماتەماتيگى نوي دجانسيراكۋزا بۇل قۇبىلىسقا تاڭعالمايدى:
ادامدار بوتتارمەن باسقا ستيلدە سويلەسەدى - ونى كەمشىلىك دەي المايسىڭ، ول قالىپتى نارسە. كەرىسىنشە، ادامدار بوتپەن سويلەسىپ جاتقانىن ءتۇسىنىپ، سوعان بەيىمدەلگەنى دۇرىس. ادام مەن بوت اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى كۇشتەپ جويۋدان گورى، وسىنداي تابيعي شەكارانى ساقتاۋ پايدالىراق، - دەيدى ول.