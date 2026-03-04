اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتاردان باستاپ استانا قالاسىندا اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا تولەنەتىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقى مولشەرى ارتتى. بۇل تۋرالى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنت باسشىسى اسقار ايماعانبەتوۆ حابارلادى.
- جاردەماقى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 10 پايىزعا وسۋىنە بايلانىستى قايتا ەسەپتەلدى. تولەم وتباسىنداعى ەڭبەككە قابىلەتسىز مۇشەلەر مەن بالالار سانىنا بايلانىستى بەلگىلەنەدى: ءبىر بالا نەمەسە ءبىر ەڭبەككە قابىلەتسىز مۇشە - 46783 تەڭگە، ەكى بالا - 86447 تەڭگە، ءۇش بالا - 114415 تەڭگە، ءتورت بالا - 132213 تەڭگە، بەس بالا - 139841 تەڭگە، - دەدى اسقار ايماعانبەتوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، التى جانە ودان دا كوپ بالا بولعان جاعدايدا جالپى جاردەماقى 152553 تەڭگە مولشەرىندە ەسەپتەلىپ، وتباسىنىڭ بارلىق ەڭبەككە قابىلەتسىز مۇشەلەرىنە تەڭ ۇلەسپەن بولىنەدى.
- ەگەر بالالار اتا-اناسىنىڭ ەكەۋىنەن دە ايىرىلسا، ءار بالاعا اي سايىن 78311 تەڭگە تولەنەدى. سونىمەن قاتار ەڭبەككە قابىلەتسىز وتباسى مۇشەسىنە 31528 تەڭگە قاراستىرىلعان. بۇل سوما بەلگىلەنگەن شەكتەن اسپايدى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
سونىمەن قاتار قايتىس بولعان اسىراۋشى مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ قاتىسۋشىسى بولسا، مەملەكەتتىك جاردەماقىدان بولەك مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان قوسىمشا تولەم قاراستىرىلعان.
- 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا استانا قالاسىندا اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم 4285 ادامعا تاعايىندالدى. ورتاشا تولەم مولشەرى 67150 تەڭگە، - دەپ تولىقتىردى اسقار ايماعانبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا تولەنەتىن جاردەماقىنىڭ مولشەرى ارتقانى حابارلانعان ەدى.