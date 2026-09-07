اسىراۋشىسىنان ايىرىلعاندارعا تولەم قاي كەزدە توقتاتىلادى
استانا. KAZINFORM - اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان وتباسى مۇشەلەرىنە مەملەكەت تاراپىنان الەۋمەتتىك تولەمدەر قاراستىرىلعان. اسىرەسە وتباسىنىڭ نەگىزگى اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان جاعدايدا، مەملەكەت زاڭناماعا سايكەس قاجەتتى قولداۋ كورسەتەدى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۋا بىتكەن مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا دا قوسىمشا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، ولارعا اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى جاردەماقى مولشەرىندە قوسىمشا تولەم تاعايىندالادى.
- بۇل تولەم كامەلەت جاسىنا تولعانعا دەيىن، ال وقۋىن جالعاستىرعان جاعدايدا وقۋىن اياقتاعانعا دەيىن بەرىلەدى. الايدا تولەم 23 جاستان اسپايتىن مەرزىمگە تاعايىندالادى. بەلگىلەنگەن جاسقا تولعاننان نەمەسە وقۋىن اياقتاعاننان كەيىن قوسىمشا تولەم توقتاتىلادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
دەگەنمەن بۇل مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ تولىق توقتاتىلعانىن بىلدىرمەيدى. ازاماتتىڭ جەكە قاجەتتىلىگىنە قاراي الەۋمەتتىك قورعاۋ شارالارى ودان ءارى دە كورسەتىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا ابيليتاتسيالاۋ مەن وڭالتۋدىڭ جەكە باعدارلاماسىنا سايكەس وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارى مەن قىزمەتتەرىن ۇسىنۋ بار.
تۇراقتى كۇتىمدى قاجەت ەتەتىن ازاماتتارعا ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر دە كورسەتىلەدى. بۇل قىزمەتتەر ارنايى ۇيىمداردا نەمەسە ءۇي جاعدايىندا ۇسىنىلۋى مۇمكىن.
وسىلايشا، الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسى ازاماتتىڭ ومىرلىك جانە دەنساۋلىق جاعدايىن، سونداي-اق جەكە قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ءتۇرلى قولداۋ تەتىكتەرىن قامتيدى.
وسىدان بۇرىن اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى ارتقانىن جازعانبىز.