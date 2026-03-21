    08:12, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اسىقتان جاسالعان اسپاپ شەتەلدىكتەردى تاڭعالدىردى

    استانا. KAZINFORM - كومەيمەن ءان سالۋ شەبەرى امانجول نىعمەت اسىقتان ەرەكشە اسپاپ جاساپ، شەتەلدىك تىڭدارمانداردى تاڭعالدىردى.

    Асықтан жасалған аспап шетелдіктерді таңғалдырды
    فوتو: Jibek Joly

    - شەتەلگە كونكۋرسقا قاتىساتىن بولدىق، وندا ەشقانداي ەلەكترونيكا بولماۋ كەرەك دەگەن تالاپ بولدى. وسىلايشا، اسىقتان اسپاپ جاسادىق. اتاۋى - اسقاق. اتاۋ اسىق فەدەراتسياسىنداعى ازاماتتارمەن اقىلداسىپ قويىلدى. ونىڭ دىبىسى ەرەكشە. سوندىقتان شەتەلدەردىڭ قىزىعۋشىلىعى زور بولدى، - دەدى امانجول نىعمەت Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا.

    ونەرپاز تەك اسپاپ جاساۋمەن شەكتەلمەي، كومەيمەن ءان سالۋ ءداستۇرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ كەلەدى.

    - كومەيمەن ءان ايتۋ - تەرەڭ تاريحى بار مۇرا. مۇنى سوعىس جىلدارى جاۋىنگەرلىك رۋح بەرۋ ءۇشىن پايدالانعان. قازىر ول ۇمىتىلعان ونەر سانالادى. سوندىقتان ونى جاڭعىرتقىم كەلەدى. بۇل ىسكە 8 جىل بۇرىن كاسىبي تۇردە كىرىستىم، - دەيدى ول.

    امانجول نىعمەتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ونەرگە قىزىعۋشىلىعى ءوزىنىڭ داۋىس ەرەكشەلىگىن بايقاعان ساتتەن باستالعان. سودان بەرى ول ءتۇرلى فەستيۆالدەرگە تۇراقتى قاتىسىپ كەلەدى.

    - تۇركىتەكتەس ەلدەر اراسىندا فەستيۆالدار ءجيى وتەدى. وعان قالماي قاتىسامىز، - دەيدى سپيكەر.

    بۇگىندە ونەر يەسى ءداستۇرلى مۋزىكانى زاماناۋي تاسىلدەرمەن ۇشتاستىرىپ، ونى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى كەڭىنەن ناسيحاتتاپ ءجۇر.

    - قىزىعۋشىلار كوپ. كوبىنە شەتەل، ەۋروپالىقتار ءبارىن بىلگىسى كەلىپ، سۇراپ جاتادى، - دەدى امانجول نىعمەت.

     

    Бейсен Сұлтан
