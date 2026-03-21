اسىقتان جاسالعان اسپاپ شەتەلدىكتەردى تاڭعالدىردى
استانا. KAZINFORM - كومەيمەن ءان سالۋ شەبەرى امانجول نىعمەت اسىقتان ەرەكشە اسپاپ جاساپ، شەتەلدىك تىڭدارمانداردى تاڭعالدىردى.
- شەتەلگە كونكۋرسقا قاتىساتىن بولدىق، وندا ەشقانداي ەلەكترونيكا بولماۋ كەرەك دەگەن تالاپ بولدى. وسىلايشا، اسىقتان اسپاپ جاسادىق. اتاۋى - اسقاق. اتاۋ اسىق فەدەراتسياسىنداعى ازاماتتارمەن اقىلداسىپ قويىلدى. ونىڭ دىبىسى ەرەكشە. سوندىقتان شەتەلدەردىڭ قىزىعۋشىلىعى زور بولدى، - دەدى امانجول نىعمەت Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا.
ونەرپاز تەك اسپاپ جاساۋمەن شەكتەلمەي، كومەيمەن ءان سالۋ ءداستۇرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ كەلەدى.
- كومەيمەن ءان ايتۋ - تەرەڭ تاريحى بار مۇرا. مۇنى سوعىس جىلدارى جاۋىنگەرلىك رۋح بەرۋ ءۇشىن پايدالانعان. قازىر ول ۇمىتىلعان ونەر سانالادى. سوندىقتان ونى جاڭعىرتقىم كەلەدى. بۇل ىسكە 8 جىل بۇرىن كاسىبي تۇردە كىرىستىم، - دەيدى ول.
امانجول نىعمەتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ونەرگە قىزىعۋشىلىعى ءوزىنىڭ داۋىس ەرەكشەلىگىن بايقاعان ساتتەن باستالعان. سودان بەرى ول ءتۇرلى فەستيۆالدەرگە تۇراقتى قاتىسىپ كەلەدى.
- تۇركىتەكتەس ەلدەر اراسىندا فەستيۆالدار ءجيى وتەدى. وعان قالماي قاتىسامىز، - دەيدى سپيكەر.
بۇگىندە ونەر يەسى ءداستۇرلى مۋزىكانى زاماناۋي تاسىلدەرمەن ۇشتاستىرىپ، ونى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى كەڭىنەن ناسيحاتتاپ ءجۇر.
- قىزىعۋشىلار كوپ. كوبىنە شەتەل، ەۋروپالىقتار ءبارىن بىلگىسى كەلىپ، سۇراپ جاتادى، - دەدى امانجول نىعمەت.