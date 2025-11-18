اسىل تۇقىمدى مال الۋعا سۋبسيديا نورماتيۆى ۇلعايتىلادى - ا ش م
استانا. KAZINFORM - ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەلىمىزدەگى ءىرى قارا سانىنا، ەت ءوندىرۋ كولەمىنە جانە مال شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بيىلعى 9-ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءىرى قارا سانى 8,5 ميلليونعا جەتتى. ونىڭ ىشىندە سيىر - 4,5 ميلليون. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 2,5 پايىز كوپ. ءتول الۋ كولەمى ەداۋىر ءوسىپ، 2,8 ميلليون باسقا جەتتى (ءوسىم - %17,9)، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆونىڭ اقپاراتىنا قاراعاندا، ەلدە ەت ءوندىرىسىن ودان ءارى ۇلعايتۋعا جەتكىلىكتى بازا بار. سوندىقتان بۇل جاعداي تاپشىلىق قاۋپىن بولدىرمايدى.
- بارلىق تۇردەگى ەت ءوندىرىسى وڭ ديناميكانى ساقتاپ كەلەدى. وسى جىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوندىرىس ءوسىمى 102,6 پايىزدى نەمەسە 816,3 مىڭ توننانى قۇرادى (2024 -جىلى - 795,8 مىڭ توننا). سونىڭ ىشىندە قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىندا 282,3 مىڭ توننا سيىر ەتى، 88,6 مىڭ توننا قوي ەتى، 115,4 مىڭ توننا جىلقى ەتى ءوندىرىلدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ا ش م مالىمەتىندە.
مال شارۋاشىلىعى سالاسىن سۋبسيديالاۋ قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2019 -جىلعى 15-ناۋرىزداعى № 108-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن «اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدى، مال شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن جانە ءونىم ساپاسىن ارتتىرۋدى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارى» اياسىندا جالعاسىپ جاتىر.
- قولدانىستاعى سۋبسيديالاۋ باعىتتارى ساقتالادى جانە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جۇزەگە اسىرىلادى. سونىمەن قاتار، مينيسترلىك اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ العان كەزدە سۋبسيديا نورماتيۆىن ۇلعايتىپ، قاعيدالارعا وزگەرىستەر ەنگىزىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە بۇيرىق جوباسى ق ر ادىلەت مينيسترلىگىندە كەلىسۋدە تۇر. فەرمەرلەردەن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ جونىندەگى ۇسىنىستار كەلىپ تۇسكەن جاعدايدا، ولار قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس قاراستىرىلىپ، نەگىزدەلگەن قاجەتتىلىك بولعان كەزدە ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىن بولادى، - دەيدى ا ش م ماماندارى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاننان ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋ ۋاقىتشا شەكتەلدى.
ايتا كەتەيىك، 2030 -جىلعا قاراي ەلدە ءىرى قارا مال سانىن 12 ميلليونعا، ۇساق مال باسىن 30 ميلليونعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ