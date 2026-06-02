ماۋسىم ايىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ العاشقى ايى قازاقستاندا ايتارلىقتاي قۇبىلمالى بولماق. سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، ماۋسىم ايىندا ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا كۇن ادەتتەگىدەن جىلى بولادى. دەگەنمەن، اپتاپ ىستىقپەن قاتار نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل جانە شاڭدى داۋىل تۇرۋى ىقتيمال.
«قازگيدرومەت» رمك مالىمەتىنشە، ماۋسىم ايىنداعى اۋانىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى كليماتتىق نورمادان 1-2 گرادۋسقا جوعارى بولادى.
ايدىڭ باسى - جاڭبىرلى جانە نايزاعايلى
ماۋسىمنىڭ العاشقى ونكۇندىگى تسيكلوندار مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ ىقپالىندا وتەدى. ايماقتاردىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
كوپتەگەن وبلىستا قىسقامەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، ال كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. سولتۇستىك جانە باتىس وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن كەي ۋاقىتتا قاتتى بولۋى ىقتيمال. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-باتىسىندا شاڭدى داۋىل تۇرادى دەپ بولجانۋدا.
سونىمەن قاتار اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلە باستايدى:
باتىس پەن وڭتۇستىك-باتىستا: تۇندە تەرمومەتر باعاندارى 13+22+ گرادۋس گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 27+ 32+ گرادۋس، كەي جەرلەردە 35+ گرادۋس گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سولتۇستىكتە: كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 28+33+ گرادۋس گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.
وڭتۇستىك وڭىرلەر: جازدى ەرەكشە ىستىق اۋا رايىمەن قارسى الادى - كەي كۇندەرى اۋا تەمپەراتۋراسى 40+ گرادۋس گرادۋسقا دەيىن ىسيدى.
اپتاپ ىستىق نوسەر جاڭبىرمەن الماسادى
ايدىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە دە اۋا رايى قۇبىلمالى كۇيدە قالادى. اپتاپ ىستىق كەزەڭدەرى سالقىن كۇندەرمەن، جاڭبىرمەن جانە نايزاعايمەن الماسىپ وتىرادى.
سينوپتيكتەر كەي جەرلەردە ەكپىندى جەل، بۇرشاق جانە شاڭدى داۋىل تۇرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
باتىس، سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس قازاقستاندا: تەمپەراتۋرا تۇندە 8 +گرادۋستان 25+ گرادۋسقا دەيىن، ال كۇندىز 28+ گرادۋستان 39+ گرادۋسقا دەيىن قۇبىلادى.
ورتالىق وڭىرلەردە: كەي كۇندەرى اۋا تەمپەراتۋراسى 42+ گرادۋسقا دەيىن قىزۋى مۇمكىن.
وڭتۇستىكتە توتەنشە ىستىق كۇتىلەدى
ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە بولادى دەپ بولجانۋدا. مۇندا كۇندىزگى كورسەتكىشتەر 28+ گرادۋستان 40 + گرادۋسقا دەيىن وزگەرەدى، ال كەي كۇندەرى اپتاپ ىستىق 46+ گرادۋسقا جەتۋى مۇمكىن. تۇندە تەمپەراتۋرا 14+28+ گرادۋس ارالىعىندا ساقتالادى.
قورىتىندىلاي كەلە، قازاقستاندا ماۋسىم ايى ىستىق، ءارى جاۋىن-شاشىندى بولادى.