استىقتى ەگىس القابىنان ءتيىستى جەرىنە دەيىن جەتكىزۋدى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋ قاجەت - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - استىقتى ەگىس القابىنان ءتيىستى جەرىنە دەيىن جەتكىزۋدى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- كولىك جەلىسىنىڭ قولجەتىمدى بولۋىن ەرەكشە باقىلاۋعا الۋ كەرەك. استىقتى ەگىس القابىنان ءتيىستى جەرىنە دەيىن جەتكىزۋدى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋ قاجەت. قاجەتتى كولەمدە ۆاگوندار پاركىن جۇمىلدىرۋدى تاپسىرامىن. لوگيستيكادا ەشقانداي ىركىلىس بولماۋعا ءتيىس. وتاندىق ءونىمدى وتكىزۋ ماسەلەسىندە دە جۇيەلى ءتاسىل قاجەت. باستى مىندەت - ىشكى جانە سىرتقى نارىقتاردا باسەكەگە قابىلەتتى ءونىم شىعارۋ. ول ءۇشىن جەتكىزۋ تىزبەگىندە وتاندىق وندىرۋشىلەرگە قولداۋ كورسەتۋىمىز كەرەك، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسى جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستىڭ بارىنشا شىنايىلىعى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى ەكەنىن باسا ايتتى.
- وسى رەتتە كليماتتىق تاۋەكەلدەردى بولجاۋ، ونىمدىلىك كولەمىن ەسەپتەۋ جانە نارىقتىق باعالاردى باقىلاۋ كەزىندە سيفرلىق شەشىمدەردى قولدانۋدى كەڭەيتۋ قاجەت. سونداي-اق، جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋ ءونىمدى جيناۋ، ساقتاۋ جانە تەحنيكانى باسقارۋ پروتسەستەرىن وڭتايلاندىرۋعا باعىتتالۋى كەرەك. جالپى، تسيفرلاندىرۋ ازىق- تۇلىك قورلارىن ءدال جانە ۋاقتىلى ەسەپكە الۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس، - دەدى ول.