استىقتىڭ 777 مىڭ تونناسى ەكسپورتتالدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق الدىن الا مالىمەتتەرىنە سايكەس، بيىل 1- 25-قىركۇيەك ارالىعىندا استىقتىڭ جاڭا ءونىمىن تاسىمالداۋ كولەمى 1 ميلليون توننا، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %14 عا ارتتى (878 مىڭ توننا).
جالپى تاسىمال كولەمىنىڭ 258 مىڭ تونناسى ىشكى سۇرانىسقا باعىتتالسا (2024 -جىلى - 155 مىڭ توننا)، 777 مىڭ تونناسى ەكسپورتقا جونەلتىلدى (وتكەن جىلى - 723 مىڭ توننا) .
ايتا كەتۋ كەرەك، كورشىلەس ەلدەرگە استىق جەتكىزۋ كولەمى ارتىپ كەلەدى: ماسەلەن، وزبەكستانعا - %31 عا (250 مىڭ توننادان 327 مىڭ تونناعا دەيىن)، تاجىكستانعا - %15 عا (116 مىڭ توننادان 133 مىڭ تونناعا دەيىن)، قىرعىزستانعا - %42 عا (6 مىڭ توننادان 25 مىڭ تونناعا دەيىن)، ازەربايجانعا - 2 ەسەگە ارتىپ، 12 مىڭ تونناعا دەيىن جەتكىزىلدى.
بۇل جوعارى ونىمدىلىكتىڭ، قازاقستاندىق استىققا سىرتقى نارىقتاعى تۇراقتى سۇرانىستىڭ جانە ونىڭ ىشىندە تەمىرجول كولىگى قامتاماسىز ەتىپ وتىرعان لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اگرارلىق سالا وكىلدەرىن قولداۋ، ەكسپورتتىق باعىتتاردى كەڭەيتۋ جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا كەشەندى شارالاردى جالعاستىرىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك استىق وندىرۋشىلەر مەن ەكسپورتتاۋشىلاردى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇزارتىلدى.