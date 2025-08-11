استىق ساقتاۋ قويمالارى ەگىن جيناۋ ماۋسىمىنا قانشالىقتى دايىن
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بيىلعى ەگىن جيناۋ ماۋسىمىنا استىق ساقتاۋ قويمالارىنىڭ قانشالىقتى دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- وبلىستاردىڭ اكىمدىكتەرى ۇسىنعان مالىمەتتەرگە سايكەس، ەلىمىزدەگى استىق ساقتاۋ قويمالارىنىڭ جالپى سىيىمدىلىعى - 30,9 ميلليون توننا. ونىڭ ىشىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعان ليتسەنزيالانعان استىق قابىلداۋ كاسىپورىندارىندا - 13,5 ميلليون توننا، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ قويمالارىندا - 17,4 ميلليون توننا استىققا ورىن بار. بۇل ساقتاۋ سىيىمدىلىعى وتكەن جىلدارداعى قالدىقتاردى ەسكەرە وتىرىپ، الىنعان ءونىمدى ساقتاۋعا جەتكىلىكتى، - دەپ مالىمدەگەن مينيسترلىك Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا.
Qoldau.kz پورتالىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قازىرگى تاڭدا ليتسەنزيالانعان استىق قويمالارىنىڭ جۇكتەمەسى - 3,1 ميلليون توننا (%22)، ال بوس ورىن - 10,2 ميلليون توننا. ونىڭ ىشىندە نەگىزگى استىق ەگەتىن وڭىرلەر بويىنشا:
قوستاناي وبلىسىندا جۇكتەمە - 590,9 مىڭ توننا (%19)، بوس سىيىمدىلىق - 2,4 ميلليون توننا؛
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جۇكتەمە - 932,5 مىڭ توننا (%27)، بوس سىيىمدىلىق - 2,4 ميلليون توننا؛
اقمولا وبلىسىندا - 1,2 ميلليون توننا (%26)، بوس سىيىمدىلىق - 3,3 ميلليون توننا.
- ەليەۆاتورلار مەن استىق قويمالارىندا ورىن جەتىسپەۋشىلىگى جوق. قولدا بار ساقتاۋ قۋاتتارى ءونىمدى ساقتاۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى، - دەلىنگەن ا ش م حابارلاماسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر ەلىمىزدە 26,7 ميلليون توننا استىق جينالدى. بۇل - كەيىنگى 10 جىلداعى رەكوردتىق كورسەتكىش.