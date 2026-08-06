اۋستريا مەن سلوۆاكيادا اپتاپ ىستىقتىڭ تاريحي رەكوردى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ەۋروپانى جايلاعان اپتاپ ىستىق سالدارىنان اۋستريا مەن سلوۆاكيادا اۋا تەمپەراتۋراسى 41 گرادۋستان اسىپ، تاريحي رەكورد تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
اۋستريانىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتى - GeoSphere Austria مالىمەتىنشە، تومەنگى اۋستريا فەدەرالدىق جەرىندەگى باد-دويچ-التەنبۋرگ قالاسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 41,2 گرادۋسقا جەتتى. مەتەورولوگتار مۇنى «ەكسترەمالدى جىلۋ كۇيزەلىسى» دەپ باعالاپ، اسىرەسە حالىقتىڭ وسال توپتارىنا ءقاۋىپ جوعارى ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن، 4- تامىزدا، اۋستريا استاناسى ۆەنادا دا رەكوردتىق ىستىق تىركەلىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن ەدى.
كورشىلەس سلوۆاكيادا ماجارستانمەن شەكارالاس كامەنيتسا-ناد-گرونوم ەلدى مەكەنىندە تەرمومەتر باعانى 41,4 گرادۋستى كورسەتتى. بۇل ەلدەگى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرالىق كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى سانالادى.
ەكسترەمالدى اپتاپ ءوڭىر ينفراقۇرىلىمىنا دا اسەر ەتە باستادى. وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنەن كەمە قاتىناسى قيىنداپ، سۋ جانە ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرىنە ءقاۋىپ كۇشەيدى. كەيبىر ەنەرگەتيكالىق نىساندار ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ كولەمىن قىسقارتسا، ءبىرقاتار ەلدى مەكەندە اۋىزسۋ تاپشىلىعى بايقالىپ وتىر.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جوعارى تەمپەراتۋرا الداعى كۇندەرى دە ساقتالادى. وسىعان بايلانىستى تۇرعىندارعا كۇننىڭ ەڭ ىستىق ۋاقىتىندا سىرتقا شىقپاۋ، سۇيىقتىقتى كوبىرەك ءىشۋ جانە دەنساۋلىق جاعدايىنا مۇقيات بولۋ ۇسىنىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يتاليانىڭ بارلىق 27 ءىرى قالاسىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەڭ جوعارى - «قىزىل» قاۋىپ دەڭگەيى جاريالانعانىن جازدىق.