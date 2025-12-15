اۋستراليادا تەرروريستىك شابۋىلدان قازا بولعاندار سانى 12 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليانىڭ سيدنەي قالاسىندا Bondi Beach جاعالاۋىندا بولعان تەررورلىق شابۋىلدىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. وقيعا ەۆرەيلەردىڭ حانۋكا مەرەكەسىنىڭ باستالۋىنا ارنالعان ءىس-شارا كەزىندە بولعان، دەپ حابارلايدى Bild.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىل سالدارىنان 12 ادام قازا تاپقان، ولاردىڭ اراسىندا شابۋىلداۋشىلاردىڭ ءبىرى بار. تاعى 29 ادام ءتۇرلى دەڭگەيدە جاراقات العان، ونىڭ ىشىندە ەكى پوليتسيا قىزمەتكەرى دە بار. جارالانعاندار قالانىڭ بىرنەشە اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى، كەيبىرىنىڭ جاعدايى اۋىر كۇيدە قالىپ وتىر.
قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا راۆۆين ەلي شلانگەر دە بار ەكەنى انىقتالدى. ونىڭ ءولىمىن ءوزى تيەسىلى بولعان «حاباد-ليۋباۆيچ» قوزعالىسى راستادى. اۋستراليا بيلىگى بۇل وقيعانى رەسمي تۇردە انتيسەميتتىك تەرروريستىك اكت دەپ تانىدى.
پوليتسيا دەرەگىنشە، ەكى شابۋىلداۋشىنىڭ ءبىرى اۋىر حالدە اۋرۋحانادا جاتىر، ەكىنشىسى اتىس كەزىندە كوز جۇمعان.
تەرگەۋ ورگاندارى ءۇشىنشى تەرروريستىڭ بولۋى مۇمكىن دەگەن نۇسقانى دا تەكسەرىپ جاتىر.
- ءۇشىنشى شابۋىلداۋشىنىڭ بار ەكەنىن ناقتى راستاي المايمىن، الايدا ءبىز بارلىق مۇمكىن نۇسقالاردى مۇقيات تەكسەرۋىمىز كەرەك، - دەدى جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس شتاتى پوليتسياسىنىڭ كوميسسارى مال لەنون.
ABC تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەراكت بولعان جەرگە جاقىن ماڭدا تۇرعان كولىكتەن قولدان جاسالعان جارىلعىش قۇرىلعىلار تابىلعان. ولاردى ساپەرلەر زالالسىزداندىرىپ، بروندالعان كولىكپەن اكەتكەن.
- سيدنەيدە حانۋكا كەزىندە بولعان انتيسەميتتىك تەررورلىق شابۋىل مەنى قاتتى كۇيزەلتتى. بۇل - ءبىزدىڭ ورتاق قۇندىلىقتارىمىزعا جاسالعان شابۋىل. انتيسەميتيزمگە گەرمانيادا دا، بۇكىل الەمدە دە نۇكتە قويۋ قاجەت، - دەپ جازدى گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتس X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ەسكە سالساق، سيدنەيدەگى بوندي جاعاجايىنداعى وقيعادان كەمىندە 10 ادام قازا تاۋىپ، 60 ادام جارالانعانى حابارلاندى. الايدا بۇل اقپارات سول كەزدە رەسمي تۇردە راستالماعان ەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى اۋستراليا كازينوسىنان الاياقتىق جولمەن 1,17 ميلليون دوللار ۇتىپ الدى دەپ ايىپتالدى.