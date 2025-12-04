08:49, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اۆستراليادا قۇمدى داۋىل شاحتانى باسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - اۆستراليالىق كەنشىلەر سولتۇستىك اۋماقتاعى تانامي شولىندە قۇمدى داۋىلعا تاپ بولدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
- الىستاعى تانامي شولىندەگى اۆستراليانىڭ ەڭ ءىرى جەراستى التىن كەنىشتەرىنىڭ بىرىندە قۇمدى داۋىل ەكى كۇننەن بەرى توقتاماي تۇر، - دەپ جازدى Guardian باسىلىمى.
ارىپتەستەرىمەن بىرگە داۋىلعا تاپ بولعان كەنشى لاكلان ماركانت وقيعا تۋرالى ايتىپ بەردى.
- بۇل بىزگە ۋلۋرۋنى (اۆستراليانىڭ سولتۇستىك اۋماعىنداعى بيىكتىگى 348 مەترلىك جارتاس - رەد. ) ەسكە ءتۇسىردى. ونىڭ كولەمىن ەلەستەتە بەرىڭىز. ول بىزگە ۇشىپ كەلە جاتقانداي بولدى، - دەيدى لاكلان ماركانت.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كەنشىلەردىڭ ەشقايسىسى زارداپ شەككەن جوق.
