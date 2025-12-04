ق ز
    08:49, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اۆستراليادا قۇمدى داۋىل شاحتانى باسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - اۆستراليالىق كەنشىلەر سولتۇستىك اۋماقتاعى تانامي شولىندە قۇمدى داۋىلعا تاپ بولدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.

    Австралияда құмды дауыл шахтаны басып қалды
    Фото: Белта

    - الىستاعى تانامي شولىندەگى اۆستراليانىڭ ەڭ ءىرى جەراستى التىن كەنىشتەرىنىڭ بىرىندە قۇمدى داۋىل ەكى كۇننەن بەرى توقتاماي تۇر، - دەپ جازدى Guardian باسىلىمى.

    ارىپتەستەرىمەن بىرگە داۋىلعا تاپ بولعان كەنشى لاكلان ماركانت وقيعا تۋرالى ايتىپ بەردى.

    - بۇل بىزگە ۋلۋرۋنى (اۆستراليانىڭ سولتۇستىك اۋماعىنداعى بيىكتىگى 348 مەترلىك جارتاس - رەد. ) ەسكە ءتۇسىردى. ونىڭ كولەمىن ەلەستەتە بەرىڭىز. ول بىزگە ۇشىپ كەلە جاتقانداي بولدى، - دەيدى لاكلان ماركانت.

    باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كەنشىلەردىڭ ەشقايسىسى زارداپ شەككەن جوق.

    وسىعان دەيىن اۆستراليا ماڭىنداعى ارالدا كرۋيز لاينەرىنەن قالىپ قويعان جولاۋشى قازا تاپقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
