اۋستراليادا ەڭ قاتىگەز سپورت ءتۇرى پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليادا «Runnation» دەپ اتالاتىن جاڭا سپورت ءتۇرى پايدا بولدى. بىرنەشە ساعات ىشىندە العاشقى جەكپە-جەكتەردىڭ ۆيدەوسى 3 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ازەرتادج اگەنتتىگى Zing News كە سىلتەمە جاساپ حابارلاعانداي، بۇل سپورت ءتۇرى تۋرالى «سونشالىقتى قاتىگەز، كورەرمەندەر ۆيدەونى قايتا-قايتا الدىعا اينالدىرىپ جىبەرىپ وتىرادى» دەپ ايتىلىپ جاتىر.
Runnation ەرەجەلەرى وتە قاراپايىم. ەكى سپورتشى ءبىر- بىرىنە قاتتى جىلدامدىقپەن قارسى جۇگىرەدى. ەشقانداي قاشۋ جوق. ەشبىر باياۋلاۋ جوق. ەشقانداي ايلا-شارعى جوق. تەك تۋرا سوقتىعىس. سوڭىندا جەڭىس كۇشتىرەك ءارى تەپە-تەڭدىكتى جاقسى ساقتاعان سپورتشىعا بۇيىرادى.
ءدال وسى قاتالدىعى مەن اشىق قارسىلاستىق Runnation دى بىردەن حيتكە اينالدىردى. كوپشىلىك ونى رەگبيمەن سالىستىرىپ، ءبىراق «قاشۋسىز» نۇسقاسى دەپ اتاپ، وندا زورلىق دەڭگەيى الدەقايدا جوعارى ەكەنىن ايتادى.
جاپپاي قارالىپ جاتقان ۆيدەولاردا سپورتشىلار ءبىر- بىرىنە قاتتى سوعىلاتىنى سونشالىقتى، سوققى دىبىسى انىق ەستىلىپ، كوز المايتىن ۇرەيلى اسەر قالدىرادى.
Runnation-نىڭ پايدا بولۋى قاۋىپسىزدىككە قاتىستى پىكىرتالاس تۋدىردى: سپورت ساراپشىلارى جاراقات الۋ قاۋپىنىڭ، اسىرەسە باس- مي جانە ومىرتقا جاراقاتتارىنىڭ وتە جوعارى ەكەنىن ايتىپ الاڭداۋلى. الايدا جاقتاۋشىلارى كەز كەلگەن جەكپە-جەك سپورتىندا تاۋەكەل بار ەكەنىن، ال Runnation تەك تازا كۇشتى اشىق كورسەتۋدىڭ ءادىل جولى ەكەنىن العا تارتادى.