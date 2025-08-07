اۋستراليادا مۇعالىمدەر ەرەۋىلگە شىقتى
استانا. KAZINFORM - كۆينسلەند شتاتىنىڭ 50 مىڭعا جۋىق مەملەكەتتىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمدەرى 2009 -جىلدان بەرى ءبىرىنشى رەت بولعان ۇلكەن ەرەۋىلگە قاتىستى، دەپ حابارلايدى 9News باسىلىمى.
اكسيا شتاتتاعى بارلىق 1266 مەكتەپتى جانە 560 مىڭنان استام وقۋشىنى قامتىدى.
نارازىلىق ۇكىمەتتىڭ جالاقىنى ءۇش جىل ىشىندە 8 پايىزعا كوتەرۋ تۋرالى ۇسىنىسىنا قارسىلىق تانىتۋدان تۋىنداعان. كۆينسلەند مۇعالىمدەرىنىڭ وداعى (QTU) بۇل ۇسىنىستى قابىلدامادى، ول كادر تاپشىلىعىن جويۋ، جۇمىس ورنىنداعى قاۋىپسىزدىك پەن ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتۋ قاجەت دەپ مالىمدەدى.
ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن كاسىپوداق پەن مينيسترلەر كابينەتى وكىلدەرى كۆينسلەند ەڭبەك قاتىناستارى كوميسسياسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اۋستراليادا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا YouTube اككاۋنتتارىنا كىرۋگە تىيىم سالىنادى.