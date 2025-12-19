اۋستراليا پوليتسياسى تەراكت جوسپارلادى دەگەن كۇدىكپەن جەتى ەر ادامدى ۇستادى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليا پوليتسياسى سيدنەيدىڭ وڭتۇستىك- باتىس ماڭىنداعى اۋداندارىنىڭ بىرىندە تەراكت ۇيىمداستىرۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىكپەن جەتى ەر ادامدى قاماۋعا الدى.
بۇل تۋرالى ABC راديوستانسياسى جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس شتاتى پوليتسيا باسقارماسىنداعى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، 18-جەلتوقساندا ۇستالعان بۇل ەر ادامدار كورشىلەس ۆيكتوريا شتاتىنان سيدنەيگە كەلگەن. ولار «يسلامشىل ەكسترەميستىك يدەولوگيانى ۇستانادى» جانە «زورلىق-زومبىلىق اكتىسىن جوسپارلاعان بولۋى مۇمكىن» دەگەن كۇدىكككە ءىلىنىپ وتىر.
شتات پوليتسياسى كوميسسارىنىڭ ورىنباسارى دەۆيد حادسوننىڭ ايتۋىنشا، ءتىنتۋ كەزىندە كۇدىكتىلەردەن تابىلعان جالعىز قارۋ - پىشاق، ال اتىس قارۋى انىقتالماعان.
«بىزدە ولاردىڭ بونداي جاعاجايىنا بارۋدى جوسپارلاعانى جونىندە بەلگىلى ءبىر اقپارات بار. وتكەن جەكسەنبىدە سيدنەيدە بولعان قايعىلى وقيعادان كەيىن ءبىز تاۋەكەلگە بارىپ، ولاردىڭ نە ىستەيتىنىن كۇتىپ وتىرمايمىز، سوندىقتان ولاردى ۇستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق»، دەدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن حانۋككا مەرەكەسىن تويلاۋ كەزىندە سيدنەي جاعاجايىندا اتىس بولعانىن حابارلاعانبىز. ال كەيىنىرەك لاڭكەستەردىڭ اكەسى مەن بالاسى ەكەنى انىقتالدى.
سوڭعى مالىمەتتەر بويىنشا، بۇل تەراكت سالدارىنان 16 ادام قازا تاۋىپ، 40 ادام جارالانعان.