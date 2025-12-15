اۋستراليا پوليتسياسى: سيدنەيدەگى لاڭكەستەردىڭ اكەسى مەن بالاسى ەكەنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - سيدنەيدە 15 ادام قازا تاۋىپ، 40 ادام جارالانعان تەراكتىنى جاساعان قىلمىسكەرلەر اكەلى-بالالى بولىپ شىقتى. بۇل تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۆستراليانىڭ جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس شتاتى پوليتسياسىنىڭ كوميسسارى مال لەنون مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، بونداي جاعاجايىندا ادامدارعا شابۋىل جاساعاندار - سيدنەيدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا ورنالاسقان بوننيريگگ اۋدانىندا تۇراتىن ەكى تۇرعىن ەكەنى بەلگىلى بولدى.
«24 جاستاعى ەر ادام ۇستالۋ كەزىندە اۋىر جاراقات الدى، ال ونىڭ 50 جاستاعى اكەسى قازا تاپتى»، دەپ مالىمدەدى پوليتسيا كوميسسارى.
لەنوننىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلعا قاتىسقان ادامداردىڭ ەشقايسىسى قاندى وقيعانى الدىن الا جوسپارلاعانىنىڭ ەشبىر بەلگىسى جوق. سونداي-اق ول شابۋىل جاساۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ شامامەن 10 جىل بويى قارۋ ۇستاۋعا ليتسەنزياسى بولىپ، اتىس قارۋىن زاڭدى تۇردە يەلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.
قازىرگى تاڭدا جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس شتاتىنىڭ پوليتسياسى سيدنەيدەگى بونداي قالالىق جاعاجايىن تولىقتاي جاۋىپ، تەراكتىنىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن تەرگەۋ جۇرگىزۋ كەزەڭىندە وعان جاقىن ورنالاسقان تۇرعىن كۆارتالداردى دا قورشاۋعا الدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆو تاراتقان مالىمدەمەدە ايتىلعان.
مالىمدەمەگە سايكەس، دۇيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ وقيعا ورنى كەڭىرەك قورشالىپ، بونداي جاعاجايى مەن وعان ىرگەلەس جولدار جابىلعان. سونداي-اق بىرىككەن كونترتەرروريستىك توپتىڭ دەتەكتيۆتەرى اتالعان وقيعانى تەرگەۋدى باستاعانى دا حابارلاندى.
ەسكە سالا كەتسەك، كەشە سيدنەيدەگى شابۋىلدان قازا تاپقاندار سانى 16 عا جۋىقتادى.