اۋستراليا مەن جاڭا زەلانديا 2026-جىلدى العاش بولىپ قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليا مەن جاڭا زەلانديا 2026-جىلدى العاش بولىپ قارسى الدى. ال 1-قاڭتار ەڭ الدىمەن تىنىق مۇحيتىنداعى كيريباتي ارال مەملەكەتىنە قاراستى روجدەستۆو ارالىندا باستالدى، دەپ حابارلايدى DW.
ارال تۇرعىندارى جاڭا جىلدى كەشە استانادا ساعات 15:00 بولعان ساتتە قارسى العان.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، اۋستراليانىڭ سيدنەي قالاسىندا جۇزدەگەن مىڭ ادام اۋقىمدى جاڭا جىلدىق وتشاشۋدى تاماشالاۋ ءۇشىن جينالعان. وتشاشۋ الدىندا 14-جەلتوقساندا سيدنەيدەگى بوندي جاعاجايىندا ەۆرەيلەردىڭ حانۋكا مەيرامىن اتاپ ءوتۋ كەزىندە قازا تاپقان ادامداردى ەسكە الۋ ءۇشىن ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك جاريالانعان.
ازيانىڭ بانگكوك پەن سينگاپۋر سەكىلدى ءىرى قالالارىندا دا اسەرلى جارىق شوۋلارى جوسپارلانعان.
جاڭا جىل جەر شارىن باتىستان شىعىسقا قاراي ارالاپ وتۋدە. ەۋروپا ەلدەرىنەن كەيىن ونى باتىس جارتىشار تۇرعىندارى قارسى الادى. ماسەلەن، برازيلياداعى ايگىلى كوپاكابانا جاعاجايىندا شامامەن ەكى ميلليون ادام جينالادى دەپ كۇتىلۋدە.
نيۋ-يوركتە تايمس-سكۆەر الاڭىنداعى ايگىلى حرۋستال شاردى ءتۇسىرۋ ءراسىمى بيىل ەرەكشە وتپەك.
2026-جىلى ا ق ش- تىڭ تاۋەلسىزدىك دەكلاراتسياسىنا قول قويىلعانىنا 250 جىل تولۋىنا بايلانىستى شار ەكى رەت ءتۇسىرىلىپ، ۇلتتىق تۋدىڭ تۇستەرىمەن جارقىرايدى.
گەرمانيادا دا اۋقىمدى مەرەكەلىك شارالار كۇتىلۋدە: بەرليندەگى براندەنبۋرگ قاقپاسى ماڭىندا، گامبۋرگ پورتىندا جانە ميۋنحەن قالاسىندا ۇلكەن توي-دۋمان ۇيىمداستىرىلادى.