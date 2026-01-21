اۋستراليا جاعاجايلارى اكۋلا شابۋىلدارىنا بايلانىستى جابىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليانىڭ شىعىس جاعالاۋى بويىنداعى ونداعان جاعاجاي، سونىڭ ىشىندە سيدنەيدەگى جاعاجايلار دا، سوڭعى ەكى كۇندە اكۋلالاردىڭ ءتورت رەت شابۋىل جاساۋىنا بايلانىستى سەيسەنبى كۇنى جابىلدى.
ازەرتادج اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سيدنەيدەن شامامەن 400 شاقىرىم سولتۇستىكتە ورنالاسقان پورت-ماككۋوري ماڭىنداعى جاعاجايلار سەرفينگپەن اينالىسىپ جۇرگەن ەر ادامعا اكۋلا شابۋىل جاساعاننان كەيىن جابىلعان. دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، ول قازىر اۋرۋحانادا، جاعدايى تۇراقتى.
Surf Life Saving New South Wales (NSW) ۇيىمىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى ستيۆەن پيرستىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزەڭدە جاعاجايلارعا بارماۋ ۇسىنىلادى.
- سۋدىڭ ساپاسى وتە ناشار، بۇل اكۋلالارىنىڭ بەلسەندىلىگىنە اسا قولايلى جاعداي جاساپ وتىر، - دەدى پيرس.
جاعاجايلاردىڭ جابىلۋى وڭتۇستىك جارتىشاردا جاز مەزگىلىنىڭ قاق ورتاسىندا بولدى. بۇل كەزدە ادەتتە اۋستراليانىڭ جاعاجايلارى جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن تۋريستەرگە تولى بولادى.
سونداي-اق دۇيسەنبى كۇنى اكۋلا 10 جاستاعى بالانى سەرفينگ تاقتاسىنان قاعىپ ءتۇسىرىپ، تاقتانىڭ ءبىر بولىگىن تىستەپ جۇلىپ العانىمەن، جاراقات المادى. ال ءبىر كۇن بۇرىن باسقا ءبىر بالا قالالىق جاعاجايدا اكۋلا تىستەپ العاننان كەيىن اۋىر حالدە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
پوليتسيا سيدنەيدىڭ سولتۇستىك جاعالاۋى بويىندا ورنالاسقان Northern Beaches دەپ اتالاتىن مۋنيتسيپالدىق اۋدانداعى بارلىق جاعاجاي قوسىمشا حابارلاماعا دەيىن جابىق بولاتىنىن مالىمدەدى.
اكۋلالاردىڭ شابۋىلدارى بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان نوسەر جاۋىننان كەيىن تىركەلدى. نوسەر جاڭبىر سالدارىنان ايلاق پەن وعان جاقىن جاعاجايلار سۋعا تولىپ، اكۋلالار ءۇشىن قولايلى جاعداي قالىپتاسقان. بۇل اكۋلا ءتۇرى تۇشىلاۋ (ارالاس) سۋلاردا كەڭ تارالعان. ادەتتە اكۋلالار ادامدارعا شابۋىل جاسامايدى، الايدا لايلانعان سۋ ولاردىڭ كورۋ قابىلەتىن تومەندەتىپ، قانداي دا ءبىر نىسانمەن سوقتىعىسۋ قاۋپىن ارتتىرادى. مۇنداي جاعدايدا «ءوزىن قورعاۋ نەمەسە قىزىعۋشىلىق تانىتۋ ماقساتىندا تىستەپ الۋى مۇمكىن» دەپ جازدى اكۋلا مىنەز- قۇلقىن زەرتتەۋشى عالىم كريس پەپين- نەفف Sydney Morning Herald گازەتىنە جاريالانعان باعانىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاتتى جاۋىن-شاشىن كارىز سۋلارىنىڭ تەڭىزگە اعۋىن دا كوبەيتەدى، ال بۇل ءوز كەزەگىندە اكۋلالار قورەكتەنەتىن ۇساق بالىقتاردى تارتادى.
تابيعاتتى قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، اۋستراليادا جىل سايىن شامامەن 20 اكۋلا شابۋىلى تىركەلەدى، ولاردىڭ ۇشەۋىنەن ازى عانا ولىممەن اياقتالادى. بۇل كورسەتكىشتەر ەل جاعاجايلارىنداعى سۋعا باتۋ وقيعالارىنىڭ سانىمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا تومەن.
