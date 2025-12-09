اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستاندىق تەننيسشىلەر بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنا قاتىساتىنداردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
الداعى جىلدىڭ العاشقى «ۇلكەن دۋلىعا» تۋرنيرىندە ەرلەر اراسىندا قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 11-راكەتكاسى الەكساندر بۋبليك جانە رەيتينگىدە 95-ورىندا تۇرعان الەكساندر شيەۆچەنكو باق سىنايدى.
ايەلدەر اراسىندا قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 5-راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا، رەيتينگىدە 71-ورىنداعى يۋليا پۋتينتسيەۆا ونەر كورسەتەدى. سونداي-اق قىتايداعى ىرىكتەۋ تۋرنيرىندە ۇزدىك شىققان رەيتينگىدە 283-ساتىداعى زارينا دياس ارنايى شاقىرتۋ الدى.
جۇپتىق سىندا قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى اننا دانيلينا دوداعا قوسىلماق.
سونىمەن قاتار ىرىكتەۋ سايىستارىنا قازاقستاننان ازىرگە تيموفەي سكاتوۆتىڭ قاتىساتىنى انىق. قالعانى كەيىن انىقتالادى.
اۋستراليا اشىق چەمپيوناتى 12-قاڭتار – 1-اقپان ارالىعىندا مەلبۋرن قالاسىندا وتەدى.
بۇدان ەكى جىل بۇرىن ە. رىباكينا فينالعا دەيىن جەتىپ، بەلورۋسسيالىق ارينا سوبولەنكوعا جول بەرگەن بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن 18 جاستاعى ءامىر ومارحانوۆتىڭ الەمدىك رەيتينگىدە تاعى ءبىر ۇزدىك كورسەتكىشىنە قول جەتكىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.