داستاننىڭ «چەلسيدەگى» مۇمكىندىگى: قازاقستاندىق تالانتتىڭ باستى قارۋى نە
استانا. قازاقپارات - 17 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆ «چەلسي» ساپىنداعى جاڭا ماۋسىم الدىنداعى العاشقى رەسمي جولداستىق ماتچتاردا-اق وزىنە نازار اۋدارتتى. Kazinform ءتىلشىسى جاس تالانتتىڭ لوندون كلۋبىنداعى نەگىزگى باسەكەلەستەرىن جانە ونىڭ انگليا پرەمەر-ليگاسىنداعى دەبيۋت جاساۋ مۇمكىندىگىن سارالادى.
«چەلسيدىڭ» وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنداعى كەزەكتى جولداستىق كەزدەسۋى 2026 -جىلعى 5-تامىزدا يتاليالىق «يۋۆەنتۋسقا» قارسى وتەدى. ويىن قىتايدىڭ گونكونگ قالاسىنداعى «كاي تاك» ستاديونىندا ۇيىمداستىرىلادى.
وعان دەيىن «چەلسي» ەكى جولداستىق ماتچ وتكىزىپ، ەكەۋىنە دە داستان ساتپايەۆ قاتىستى. اۆستراليالىق «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كلۋبىنا قارسى العاشقى ويىندا قازاقستاندىق شابۋىلشى الاڭعا شىققاننان كەيىن نەبارى 6 مينۋت ىشىندە گول سوقتى. بۇل ساتپايەۆتىڭ «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى ويىنى بولدى. كەزدەسۋ لوندوندىقتاردىڭ 3:1 ەسەبىندەگى جەڭىسىمەن اياقتالدى.
ال «توتتەنحەم حوتسپۋرعا» قارسى ەكىنشى ماتچتا ساتپايەۆ ويىنعا قوسالقى قۇرامنان قوسىلىپ، 21 مينۋت وينادى. بۇل كەزدەسۋدە «چەلسي» 1:2 ەسەبىمەن جەڭىلدى. الدىمەن ول وڭ قاپتالداعى شابۋىلشى پوزيتسياسىندا ويناسا، كەيىن سول جاق فلانگقا اۋىستى. بەرىلگەن ۋاقىت ىشىندە ساتپايەۆ 15 رەت دوپقا ءتيىپ، ءدال پاستارىنىڭ كورسەتكىشى 82 پايىزدى قۇرادى، ءبىر رەت دوپ تارتىپ الىپ، قارسىلاسىنان ءبىر فول جاساتتى. ستاتيستيكالىق پورتالدار ونىڭ ويىنىنا 6,3 بالل قويدى.
«چەلسيدىڭ» باس باپكەرى حابي الونسو ساتپايەۆتىڭ ويىنىنا كوڭىلى تولاتىنىن ايتتى. الايدا ونىڭ كومانداداعى ناقتى ءرولى تۋرالى سوڭعى شەشىم ءالى قابىلدانعان جوق. سەبەبى قازاقستاندىق فۋتبولشى ورتالىق شابۋىلشى رەتىندە دە، قاناتتا دا ويناي الادى. سوندىقتان كومانداداعى باسەكە وتە جوعارى.
2026 -جىلعى تامىزداعى جاعداي بويىنشا داستان ساتپايەۆتىڭ شابۋىل شەبىندەگى نەگىزگى باسەكەلەستەرى قاتارىندا نيكولاس دجەكسون، جواۋ پەدرۋ، ليام دەلاپ، مارك گيۋ، ەمانۋەل ەمەگا، دەنني ۋەلبەك جانە ەستيەۆان ۆيلليان بار.
ماۋسىم الدىنداعى تۋردا ساتپايەۆ كوبىنە برازيليالىق ەستيەۆاننىڭ ورنىنا شىعىپ ءجۇر. سوندىقتان ەكەۋىنىڭ باسەكەسى تىكەلەي سيپات الىپ وتىر. سونىمەن قاتار ساتپايەۆتىڭ امبەباپتىعىنا بايلانىستى ونىڭ باسەكەلەسى رەتىندە ۋكراينالىق ۆينگەر ميحايل مۋدريك تە اتالادى.
داستان ساتپايەۆ «چەلسيدىڭ» نەگىزگى قۇرامىنان ورىن الۋعا ءوزىنىڭ فيزيكالىق دايىندىعى، جىلدامدىعى جانە شابۋىلدىڭ سوڭعى بولىگىندەگى امبەباپ ويىنىمەن تالاسا الادى. حابي الونسو ونىڭ قاپتالدان ورتالىققا قاراي ويىسىپ، قاۋىپتى شابۋىلدار ۇيىمداستىرا الاتىنىن اتاپ وتكەن. باپكەر جاس ويىنشىنى قارسىلاس قاقپاسىنا ۇنەمى قاۋىپ توندىرەتىن فۋتبولشى دەپ باعالادى.
نيكولاس دجەكسونمەن سالىستىرعاندا ساتپايەۆ ايىپ الاڭىنداعى تيىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. ەگەر ول شەشۋشى ساتتەردە سالقىنقاندىلىق تانىتىپ، گول سوعۋ مۇمكىندىكتەرىن تۇراقتى پايدالانا السا، الونسو ونى شابۋىلدىڭ نەگىزگى نۇكتەسى رەتىندە قاراستىرۋى مۇمكىن.
ەستيەۆان ۆيلليان كوبىنە دريبلينگكە جانە جەكە ارەكەتتەرگە سۇيەنسە، ساتپايەۆ فيزيكالىق كۇرەسكە بەيىم، اگرەسسيۆتى ءارى تىكەلەي وينايدى. ەۋروپالىق ساراپشىلار ونىڭ ۇيلەسىمدىلىگى مەن قۋاتىن دجەك گريليشتىڭ ستيلىمەن سالىستىرادى.
ليام دەلاپ پەن مارك گيۋ - كلاسسيكالىق ورتالىق شابۋىلشىلار. ال ساتپايەۆتىڭ باستى ارتىقشىلىعى - امبەباپتىعى. ول الاڭنىڭ ءبىر نۇكتەسىنە بايلانىپ قالمايدى، شابۋىلدىڭ بارلىق بولىگىندە قوزعالىپ، دوپ ءۇشىن تەرەڭگە ءتۇسىپ، ءارى ورتالىق شابۋىلشى، ءارى ەكى قاپتالدا ويناي الادى.
ساتپايەۆ جىلدامدىعى جاعىنان مۋدريكپەن شامالاس بولعانىمەن، ءوزىنىڭ جاسىنا قاراماستان فيزيكالىق تۇرعىدا الدەقايدا مىقتى. ول انگليا پرەمەر-ليگاسىنداعى قۋاتتى قورعاۋشىلارمەن كۇرەستە دوپتى جاقسى قورعاي الادى جانە شابۋىلدا ءتۇرلى شەشىم قابىلدايدى.
ايتا كەتەرلىگى، حابي الونسو ماۋسىم الدىنداعى ويىنداردا ساتپايەۆتى وڭ جاق ينسايد پوزيتسياسىندا ءجيى سىناپ كورىپ ءجۇر. بۇل رولدە فۋتبولشى وڭ قاناتتان ورتالىققا قاراي اۋىسىپ، ايىپ الاڭىندا ساندىق باسىمدىق جاساۋعا مۇمكىندىك الادى.
«توتتەنحەمگە» قارسى ويىندا ساتپايەۆ ەكىنشى تايمدا ءدال ەستيەۆاننىڭ ورنىنا شىقتى. ەگەر پەدرۋ نەتۋ «مانچەستەر سيتيگە» اۋىسسا، وڭ جاق جارتىلاي شابۋىل ايماعىندا بوس كەڭىستىك پايدا بولۋى مۇمكىن. بۇل پوزيتسيا ساتپايەۆتىڭ ستيلىنە ساي كەلەدى: ول تەك قاپتالدا تۇرىپ دوپ كۇتپەيدى، قورعاۋشىلار اراسىنداعى بوس ايماقتارعا شابۋىل جاساپ، قاۋىپتى ساتتەر تۋعىزادى.
وسىلايشا، 2026/27 ماۋسىمىنىڭ باسىندا داستان ساتپايەۆ ءۇشىن ەڭ قولايلى ءرول - كوۋل پالمەر سەكىلدى كرەاتيۆتى جارتىلاي قورعاۋشىمەن بىرگە وڭ جاق ينسايد پوزيتسياسىندا ويناۋ نەمەسە كۋبوك ويىندارىندا موبيلدى «توعىزىنشى ءنومىر» ءرولىن اتقارۋ بولۋى مۇمكىن.
ونىڭ باستى قارۋى - امبەباپتىعى. «چەلسيدىڭ» تىعىز ويىن كەستەسىندە حابي الونسو بىرنەشە پوزيتسيادا ويناي الاتىن فۋتبولشىلاردى جوعارى باعالايدى. ساتپايەۆ شابۋىلدى ماتچ بارىسىندا قاپتالدان ورتالىققا نەمەسە كەرىسىنشە وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
داستان ساتپايەۆ 18 جاسقا تەك 2026 -جىلعى 12-تامىزدا تولادى. وسىدان كەيىن ول تولىققاندى كەلىسىمشارتقا قول قويادى. ونىڭ تاكتيكالىق يكەمدىلىگى كوماندادا قالۋىنا نەمەسە تاجىريبە جيناۋ ءۇشىن جالعا بەرىلۋىنە اسەر ەتەتىن باستى فاكتور بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن بەلگىلى كاريكاتۋراشى حاميد ساحاري داستان ساتپايەۆتى «چەلسيدىڭ» جاڭا جۇلدىزى ءارى حابي الونسو ءۇشىن ماڭىزدى ويىنشى بولادى دەپ بولجاعان.
ايتا كەتەيىك، داستان ساتپايەۆ لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبى ساپىنداعى العاشقى گولىن سوقتى.