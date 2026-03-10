استانانىڭ ورتاسىندا دارەت سىندىرعان شەتەلدىكتەرگە قانداي شارا قولدانىلدى – پ د جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا دوستىق كوشەسىندەگى عيمارات ىرگەسىنە دارەت سىندىرعان شەتەلدىكتەر ەندى قازاقستانعا 5 جىل كىرە المايدى. بۇل جونىندە استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قوعامدىق ورىندا ءتارتىپ بۇزعان 35 جانە 49 جاستاعى شەتەل ازاماتتارى ەكەنى انىقتالدى. ولار ەل اۋماعىنان شىعىپ ۇلگەرگەن.
الايدا پوليتسيا اتالعان ازاماتتاردى ق ر اۋماعىنا 5 جىل كىرگىزبەۋ جونىندە شەشىم قابىلدادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل فاكتىگە قاتىستى بارلىق اقپاراتتى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە جولداعان. ەندى جاۋاپتى مينيسترلىك ءتيىستى شارالاردى قابىلداماق.
استانا قالاسىنىڭ پ د قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ بارشاعا مىندەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. حابارلامادا جازىلعانداي، بۇل تالاپ قازاقستان ازاماتتارىنا دا، ەلىمىزدە جۇرگەن شەتەلدىكتەرگە دە قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىعا باعىت العان ۇشاق ىشىندە دارەت سىندىرعان شەتەلدىك جازالانعانىن جازعانبىز.