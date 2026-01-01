استانانىڭ قوس جاعالاۋىندا اۋقىمدى وتشاشۋ ءوتتى
استانا. قازاقپارات – 31-جەلتوقساننان 1-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى ەلوردادا دەمەۋشىلەردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن مەرەكەلىك جاڭاجىلدىق وتشاشۋ اتىلدى.
وتشاشۋ استانانىڭ قوس جاعالاۋىندا - بوتانيكالىق باق پەن «اتىراۋ» كوپىرىنە ىرگەلەس اۋماقتاردا ۇيىمداستىرىلدى.
جاڭبىر ارالاس قار مەن جەلگە قاراماستان، وتشاشۋ تاماشالاۋعا كەلگەن ادامدار قاراسى كوپ بولدى.
ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وتشاشۋ كەزىندە «اتىراۋ» كوپىرى ماڭىنداعى مۇزىنا شىعۋعا تىيىم سالىندى.
سونىمەن بىرگە، 31-جەلتوقساننان 1-قاڭتارعا دەيىن استانانىڭ بارلىق 6 اۋدانىندا جاڭاجىلدىق مەرەكەلىك كونسەرت ءوتتى. ساعات 21:00 دە «قازاق ەلى» مونۋمەنتىنىڭ جانىنداعى الاڭدا، «ەكسپو» اۋماعىندا، سونداي-اق قالالىق الاڭدا شىعارماشىلىق ۇجىمدار مەن قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن جاڭاجىلدىق مەرەكەلىك كونسەرت ءوتتى.
ءىس-شاراعا وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى - زارينا وماروۆا، ەركەش حاسەن، مارجان اراپبايەۆا، ساكەن مايعازيەۆ، قازىبەك قۇرايىش، سەرىك يبراگيموۆ، جۇبانىش جەكسەن ۇلى، اقبوتا كەرىمبەكوۆا، «مەلومەن»، «بايتەرەك» توپتارى جانە باسقا دا ارتىستەر قاتىستى.
العاش رەت Jibek Joly راديوسىنان پرەزيدەنتتىڭ جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋى بەرىلدى. وسىلايشا، جاڭا جىلدى جول ۇستىندە قارسى العان قازاقستاندىقتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋىن 101.4 FM جيىلىگىنەن تىڭداي الدى.
سونداي-اق، اۋا رايىنا بايلانىستى ەلوردانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشتى.