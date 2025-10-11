استانانىڭ جاسىل بەلدەۋىنە جۇزدەگەن قىرعاۋىل جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - جىل سايىن ەلوردانىڭ سانيتاريالىق- قورعاۋ جاسىل ايماعىنا شامامەن 1500 دانا قىرعاۋىل ۇشىرىلادى، دەپ حابارلادى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانا قالاسى قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى «JARYQ AQ- JOL» ج ش س، «استانا ورمانى» ج ش س، «استانا ۆەتسەرۆيس» ش ج ق ك م ك جانە اقمولا وبلىسى ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىمەن بىرلەسىپ، ەلوردانىڭ سانيتاريالىق-قورعاۋ جاسىل ايماعىنا 325 جەتىسۋ قىرعاۋىلىن ۇشىردى.
ءىس-شاراعا سونىمەن قاتار استانا ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتتارى مەن قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى قاتىستى.
- بۇل قۇستاردىڭ ەكىنشى پارتياسى ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون. ءبىرىنشى پارتيادا 850 باس قۇس بيىلعى ءساۋىر ايىندا ۇشىرىلعان بولاتىن. جىل سايىن ەلوردانىڭ سانيتاريالىق-قورعاۋ جاسىل ايماعىنا شامامەن 1500 دانا قىرعاۋىل ۇشىرىلادى. بۇل قىرعاۋىلداردىڭ مەكەندەۋ اياسىن كەڭەيتۋگە، جاڭا اۋماقتاردى قونىستاندىرۋ ارقىلى جاساندى ورمان القابىنداعى زيانكەستەرگە قارسى بيولوگيالىق كۇرەس جۇرگىزۋگە ىقپال ەتەدى. ياعني قىرعاۋىلداردى جاساندى ورمانعا ۇشىرۋ ونداعى زياندى جاندىكتەردىڭ سانىن ازايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى استانا قالاسى قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى كوگالداندىرۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى ساعىنىش ساعىنتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلوردانىڭ جاسىل بەلدەۋ ايماعىنداعى جاسىل جەلەك، قامىس بۇتالار، جايىلىمدار جانە ءداندى داقىلداردىڭ اگروتسەنوزى قىرعاۋىلداردىڭ تىرشىلىك ەتۋىنە قولايلى.
- قىرعاۋىلدار ايازعا ءتوزىمدى، ولارعا ەرەكشە كۇتىم قاجەت ەمەس، تەك قىستا ازىقتاندىرۋ قاجەت. قىرعاۋىلداردىڭ قورەگى نەگىزىنەن وسىمدىك، جيدەكتەر، تامىرلار. سونىمەن قاتار بۇل قۇستار جاندىكتەرمەن دە قورەكتەنەدى. قىرعاۋىلدار ەلوردانىڭ سانيتاريالىق-قورعاۋ جاسىل ايماعىندا ورنالاسقان فازاناريدە وسىرىلەدى. قۇستارعا ۇنەمى باقىلاۋ جاسالىپ، قاداعالاۋ جۇرگىزىلەدى، - دەدى ساعىنىش ساعىنتايەۆ.
بۇدان بۇرىن 27 جاستاعى تۇركىستاندىق كەلىنشەك قىرعاۋىل ءوسىرۋدى كاسىپكە اينالدىرعانىن جازعانبىز.