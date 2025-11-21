استانانى باعىندىرعان گرۋزين ءارتىسى Silk Way Star بايقاۋىنىڭ گراند-فينالىندا ونەر كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا Silk Way Star بايقاۋىنىڭ گراند فينالىنا وتكەن جەتى ونەرپازدىڭ ءبىرى - گرۋزين ءانشىسى اۆتانديل ابەسلاميدزە استاناداعى حالىقارالىق ساحنادا سىناقتان ءساتتى ءوتتى.
ءبىرىنشى ەپيزودتا اۆتانديل «ۇلى تەڭىز» ءانىن ورىنداپ، ءوزىن بىردەن كۇشتى ليريكالىق ورىنداۋشى رەتىندە كورسەتتى. ونىڭ جوبادا كوبىنەسە كلاسسيكالىق، قاتاڭ جانە اسەم بەينەدە شىعۋى داۋىسىنىڭ تازالىعى مەن تەرەڭدىگىن ايقىنداتتى.
ەكىنشى ەپيزودتا ءانشى «Never Enough» ءانىن تاڭداپ، كورەرمەندەردى جاندى ورىنداۋىمەن تاعى دا باۋراپ الدى. ونىڭ جۇمساق، رومانتيكالىق داۋىسى وزىندىك ۆيزۋالدى ستيلىمەن ۇيلەسىپ، ناعىز ليريكالىق كەيىپكەردىڭ بەينەسىن جاسادى.
ءۇشىنشى ەپيزود كورەرمەندەرگە ەرەكشە ۇنادى، وندا اۆتانديل قازاقتىڭ «زىمىران» ءانىن گرۋزين تىلىندە ورىندادى. تانىس كومپوزيتسيا جاڭاشا ەستىلىپ، ونىڭ نازىك جانە اسەم بەينەسى داۋىسىنىڭ سۇلۋلىعىن ەرەكشە كورسەتە الدى.
ءتورتىنشى كەزەڭدە ول تۇرىكمەنستاندىق قاتىسۋشى دوۆران شاممىيەۆپەن بىرلەسىپ تۇرىكمەننىڭ «امان-امان» ءانىن ورىندادى. قازىلار القاسى اۆتانديلدىڭ شىنايىلىعى مەن سۇيكىمدىلىگىن جوعارى باعالادى. ول ساحنادا جەكە وقيعاسىمەن بولىسكەندەي بولدى، بۇل ونىڭ ونەرىن ەرەكشە اسەرلى ەتتى.
كەيبىر ەپيزودتا ءانشى قازىلار القاسىنىڭ داۋىستارى از بولعانىنا قاراماستان شوۋدا قالىپ، فينالعا سەنىمدى تۇردە ءوتتى. Silk Way Star بايقاۋىنىڭ گراند-فينالىندا ول استاناداعى ساحنادا مەگا-جوبانىڭ جەتى فيناليسىنىڭ قاتارىندا ونەر كورسەتىپ، كورەرمەندەر مەن قازىلار القاسىن تاعى دا تاڭقالدىرۋى كەرەك.
بەسىنشى شىعارىلىمدا ول گرۋزين حالقىنىڭ 40 جىل بويى سۇيىكتى ءانى بولىپ كەلەتىن «Qavilenis Kvekana» ليريكالىق كومپوزيتسياسىن ورىندادى. قويىلىم جانە سۋرەتشىنىڭ كلاسسيكالىق، تالعامپاز بەينەسى كورەرمەندەر مەن قازىلار القاسى شىنىمەن سەزىنگەن ەرەكشە رومانتيكالىق اتموسفەرا جاسادى.
التىنشى ەپيزودتا ءانشى وتكەن جىلى الەمدە دە، قازاقستاندا دا حيت بولعان «ارت» اتتى زاماناۋي جىگەرلى كومپوزيتسيانى ورىندادى. ءاندى ورىنداۋدىڭ جاڭا ءستيلى اۆتانديلگە ءوز تالانتىنىڭ جارقىن، جاڭا قىرلارىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
جەتىنشى ەپيزود ەرەكشە اسەرلى بولدى: گرۋزين ءانشىسى قازاقتىڭ «قۇسني-قورلان» حالىق ءانىن ورىندادى. قازاقتىڭ بىرنەشە شىعارماسىن تىڭداعاننان كەيىن ول بۇل ءاندى اۋەنى مەن ەموتسيونالدى تەرەڭدىگى ءۇشىن تاڭداعان.
اۋىرىپ، دارىگەردىڭ بىرنەشە كۇن بويى ءان ايتپاۋعا نۇسقاۋ بەرگەنىنە قاراماستان ول ساحناعا شىعىپ، شىنايى ونەرىمەن كورەرمەندەر مەن قازىلار القاسىنىڭ جۇرەگىن جاۋلاپ الدى.
سەگىزىنشى ەپيزودتا اۆتانديل ءوزىنىڭ ەموتسياسى مەن ۆوكالدىق شەبەرلىگىمەن بارلىعىن تاڭقالدىرعان «Tattoo» كومپوزيتسياسىن ورىندادى.
توعىزىنشى ەپيزودتا گرۋزين ءانشىسى تەرەڭ ماعىنالى جانە سيقىرلى Said Midikhar كومپوزيتسياسىن تاڭداپ، ونى قازاقستاندىق ءانشى، كومپوزيتور جانە ءان جازۋشى ديانا يسمايلمەن بىرگە دۋەتتە ورىندادى. دۋەت ۇيلەسىمدى ەستىلىپ، كورەرمەنگە ءاننىڭ ليريكالىق كوڭىل-كۇيىن جەتكىزدى.
Silk Way Star جوباسى ءبىر ساحنادا 12 ەل: قازاقستان، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرگەن العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق بايقاۋ بولدى.
گراند-فينال 22-قاراشادا ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە وتەدى. تىكەلەي كورسەتىلىم قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا وتەدى.
جەڭىمپاز ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى. سۇيىكتى ءارتىسىڭىزدى silkwaystar.org سايتىندا قولداي الاسىز. داۋىس بەرۋ جۇرگىزۋشىلەر جاريالانعان كەزدە باستالادى.
جوبانىڭ فيناليستەرى قاتارىنا كەلەسى انشىلەر كىردى:
- ALEM (قازاقستان)؛
- يازمين ازيز (مالايزيا)؛
- اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
- چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
- سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
- مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان).
وسىعان دەيىن موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا Silk Way Star- دىڭ گراند-فينالىنا قاتىساتىنىن جازعان ەدىك.