استانانىڭ الداعى 5 جىلعا ارنالعان دامۋ جوسپارى قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا ەلوردانىڭ الداعى 5 جىلعا ارنالعان دامۋ جوسپارى قابىلدانعانى بەلگىلى بولدى.
- سىزدەردىڭ قاراۋلارىڭىزعا «2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان استانا قالاسىنىڭ دامۋ جوسپارى» ۇسىنىلىپ وتىر. جوسپار «جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ تۋرالى» زاڭعا جانە 2029 -جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارىنا سايكەس ازىرلەندى. دامۋ جوسپارى ماڭىزدى ستراتەگيالىق قۇجات. ول 5 جىلعا جاسالعاندىقتان، وتە مۇقيات دايىنداپ، ءاربىر باعىتتى سزىدەرمەن بىرلەسىپ جان-جاقتى قاراستىردىق. دامۋ جوسپارى اياسىندا ەلوردانىڭ وركەندەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 3 نەگىزگى باسىمدىق ايقىندالدى. ءبىرىنشى - باسەكەگە قابىلەتتى قالا، ينۆەستيتسيا تارتۋ، بيزنەسكە جاعداي جاساۋ، حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن كوتەرۋ. ەكىنشى - ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاقسارتۋ، كاسىبي دامۋدى قولداۋ. ءۇشىنشى - قولايلى قالالىق ورتا، ەكولوگيانى جاقسارتۋ، قاۋىپسىز ءارى ىڭعايلى ورتا قالىپتاستىرۋ. وسى رەتتە استانا قالاسىن دامىتۋدىڭ باستى ماقساتى - ەلوردانىڭ ءبىرىڭعاي كونتۋرىن قالىپتاستىرۋ، قالالىق سەرۆيستەر مەن اقپاراتتىق جۇيەلەردى ءتيىمدى قالا باسقارۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ءبىرىڭعاي ەكوجۇيەگە ىقپالداستىرۋ، - دەدى قۇجاتتى تانىستىرعان استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەۆگەني گلوتوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى باعىتتا جالپى وڭىرلىك ءونىمنىڭ قۇرىلىمى بويىنشا ەلوردا ەكونوميكاسى نەگىزىنەن ىشكى نارىق پەن حالىقتىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتىنە باعىتتالعان ساۋدا مەن قىزمەت كورسەتۋگە نەگىزدەلگەن سەرۆيستىك مودەل سانالادى. قالادا ءبىرقاتار كلاستەر قۇرىلىپ جاتىر. ولاردىڭ دامۋى قازىردىڭ وزىندە ەكونوميكانىڭ جاڭا قۇرىلىمىنىڭ نەگىزىنە اينالدى. ونىڭ ىشىندە ينفراقۇرىلىم تارتىلعان جانە سالىقتىق پرفەرەنتسيالارى بار ارنايى ەكونوميكالىق ايماق بازاسىنداعى ونەركاسىپتىك كلاستەر، كولىك-لوگيستيكالىق كلاستەرلەر بار. بۇل تاريحي تۇردە قالىپتاسقان دامۋ باسىمدىعى سانالادى. بۇگىندە ولار ينۆەستيتسيالار ارقىلى جاڭارىپ جاتىر.
- فينتەح جانە TI ەڭ جاس، ءبىراق ەڭ پرەسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى. سەبەبى استانا حاب جانە استانا ح ق و سياقتى ينستيتۋتتاردىڭ قولايلى ورتاسىنىڭ نەگىزىندە قالىپتاسۋدا. جالپى العاندا، بۇل كلاستەرلەردىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىمنىڭ قۇرىلىمىنداعى ۇلەسى سوڭعى 10 جىلدا 18 پايىزدان 25 پايىزعا ءوستى. ال ولاردىڭ قوسىلعان قۇنىنىڭ ناقتى وسىمگە قوسقان ۇلەسى 9,5 پايىزدان 20 پايىزعا دەيىن ارتتى، - دەدى ول.
قالا اكىمى ورىنباسارىنىڭ مالىمەتىنشە، 2030 -جىلعا قاراي كەلەسى كورسەتكىشتەرگە جەتۋ جوسپارلانعان:
- جالپى وڭىرلىك ءونىم ءوسىمىن 2 ەسەگە ۇلعايتىپ، ونىڭ كولەمىن 30 تريلليون تەڭگەگە جەتكىزۋ؛
- ينۆەستيتسيالار كولەمىن جىل سايىن ورتا ەسەپپەن 1 تريلليون تەڭگەگە ارتتىرا وتىرىپ، جالپى 26,3 تريلليون تەڭگە تارتۋ، 2030 -جىلى ونى 6,9 تريلليون تەڭگەگە جەتكىزۋ؛
- وڭدەۋ ونەركاسىبى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن كەمىندە 28,6 ميلليارد دوللارىنا دەيىن، 2030 -جىلى 6,7 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ؛
- تۋريستەر اعىنىن جىل سايىن كەمىندە 5 پايىز وسىممەن 2,8 ميلليون تۋريستكە جەتكىزۋ.
- بۇعان بولەك، وسى باعىت بويىنشا ەڭبەك ونىمدىلىگىنىڭ، ش و ب دامۋىنىڭ، يننوۆاتسيالاردىڭ كورسەتكىشتەرى دە كوزدەلگەن. ادامي كاپيتالدى دامىتۋ باعىتى بويىنشا باسىمدىقتار - ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيىن كوتەرۋ، مەديتسينالىق كومەكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ اتاۋلىعىن جاقسارتۋ. ءبىلىم سالاسىندا مەكتەپتەردىڭ جايلىلىق دەڭگەيىن جانە وقىتۋ ساپاسىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا جەتكىزۋگە ۇمىتىلامىز. سونىمەن قاتار ءوسىپ كەلە جاتقان بالالار سانىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مەكتەپتەر سانىن ارتتىرۋ جانە ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ مودەلىن قايتا ورالماۋ ماڭىزدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ باعىتىندا مەكەمەلەر جەلىسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق جاڭا يننوۆاتسيالىق ەمدەۋ تاسىلدەرىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ بولىگىندە ارنايى الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى كورسەتۋ ساپاسىنا جانە ينكليۋزيۆتى ورتا قۇرۋعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلەدى. قولايلى ورتا باعىتى بويىنشا كولىك، ەنەرگەتيكا، كوممۋنالدىق، شارۋاشىلىق، ساۋلەت، قۇرىلىس جانە ەكولوگيا سالالارى قامتىلعان. دامۋ جوسپارىندا قالانىڭ تەڭگەرىمدى قۇرىلىسى مەن كولىك اعىندارىن بەيىمدەلگەن تۇردە باسقارۋ، كوممۋنالدىق نىساندار قۋاتىن ارتتىرۋ، جالپى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋ جانە استانانى باسقارۋ ۇدەرىستەرىن سيفرلاندىرۋ جونىدەگى كوزقاراس كوزدەلگەن، - دەدى ەۆگەني گلوتوۆ.
بۇدان بۇرىن جەڭىس قاسىمبەك بيىل قالاداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ سانى 55 كە جەتكەنىن ايتتى. بۇل رەتتە جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى - 300 ميلليارد تەڭگە. بۇل جوبالار 3,6 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.