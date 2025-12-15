استانالىقتار 2 اپتادا ءۇيلى بولا الادى
استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» ۇسىنعان باعدارلاما 30-جەلتوقسانعا دەيىن ءوتىنىم قابىلدايدى. بۇل تۋرالى «بۇگىن LIVE» ستۋدياسىنا قوناق بولعان تۇرعىن ءۇي ساراپشىسى حابارلادى.
- قازىرگى تاڭدا استانا قالاسىندا 30/70 باعدارلاماسى بويىنشا ءۇي الۋ ءۇشىن سىياقى مولشەرلەمەسى دە تالاپ ەتىلمەيدى. مىسالى، ادەتتە ءۇي الۋ ءۇشىن شوتتا 14 اي بويى اقشا جيناقتالۋى قاجەت. الايدا قازىر «وتباسى بانكتە» شوتى 18 اي بويى اشىق تۇرعان، الايدا ىشىنە بىردە-ءبىر تەڭگە سالماعان ازاماتتار ءۇشىن ارنايى مۇمكىندىك بار. بۇل باعدارلاما جاڭا جىل قارساڭىندا، تەك 30-جەلتوقسانعا دەيىن عانا قولجەتىمدى. باعدارلامانىڭ ەرەكشەلىگى - جيناق مۇلدە قاجەت ەمەس. باستاپقى جارنانى بۇگىن سالىپ، بىردەن ءۇي الۋعا بولادى. ءۇيدى تەك «وتباسى بانك» بەكىتكەن اتاۋلى قۇرىلىس كومپانيالارىنان عانا ساتىپ الۋعا رۇقسات ەتىلەدى. ول كومپانيالاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن «وتباسى بانككە» بارىپ بىلۋگە بولادى. سونىمەن قاتار، بۇل باعدارلامادا زەينەتاقى جارنالارىنا دا قارامايدى. ەڭ باستى تالاپ – ق ر ازاماتىنىڭ «وتباسى بانكتە» 18 اي بويى شوتى بولۋى. راسىمدەۋ ۋاقىتى شامامەن 2 اپتا، - دەيدى ارۋجان ءۇيسىنباي.
ءۇي الامىن دەگەن جاندار ءۇشىن «وتباسى بانك» تاعى ءبىر باعدارلاما ۇسىنادى.
- 50/50 باعدارلاماسى كوبىنە مىناداي جاعدايداعى ادامدارعا ارنالعان: كەي ازاماتتار «ءۇيىمدى ساتتىم، قولىمدا باستاپقى جارنا بار، 30 ميلليون تەڭگەلىك ءۇي العىم كەلەدى، ونىڭ 15 ميلليونىن قازىر تولەي الامىن، ءبىراق 6 اي كۇتكىم كەلمەيدى، سەبەبى 6 ايدان كەيىن ءۇي باعاسى قىمباتتاپ كەتەدى» دەپ جاتادى. ءدال وسىنداي قولىندا باستاپقى جارنانىڭ 50 نەمەسە 30 پايىزى دايىن تۇرعان جاندار ءۇشىن بۇل باعدارلامالار وتە ءتيىمدى. 30-جەلتوقسانعا دەيىن ۇلگەرۋگە بولادى. قازىرگى تاڭدا ءبىز 3 وتباسىعا كومەكتەستىك. ولار كۇتپەي-اق، 2-3 بولمەلى پاتەرلەرىن الىپ جاتىر. ءبىراق بۇل باعدارلامادا باستاپقى جارنانىڭ بولۋى مىندەتتى. سەبەبى باستاپقى جارنا بولماسا، ادامدار ەكى جاققا بىردەي نەسيە تولەپ، قارجىلاي قيىندىققا تاپ بولۋى مۇمكىن، - دەيدى ساراپشى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 1-قاڭتاردان باستاپ وڭىرلىك يپوتەكالاردىڭ باستاپقى جارنا سەرتيفيكاتى 2,5 ميلليون تەڭگەگە وسەدى.