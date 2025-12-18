استانالىق وقۋشىلار ينكليۋزيانى دامىتۋعا ارنالعان جاڭا روبوت قۇراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا «كەلەشەك مەكتەبىنىڭ» وقۋشىلارى ينكليۋزيانى دامىتۋعا ارنالعان جاڭا روبوت قۇراستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى حابارلادى.
استانا قالاسىنداعى 115-جالپى ورتا ءبىلىم بەرەتىن «كەلەشەك مەكتەپتىڭ» وقۋشىلارى ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى قولداۋعا باعىتتالعان تىڭ جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. ولار مەكتەپ ىشىندە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى قاۋىپسىز ءارى دەربەس الىپ جۇرۋگە ارنالعان جەكە ينكليۋزيۆتى روبوت قۇراستىرىپ جاتىر. وقۋشىلار بۇل روبوتقا «دانا» دەگەن اتاۋ بەردى.
«دانا» روبوت-كومەكشىسى كورۋ قابىلەتى تومەن، تىرەك-قيمىل اپپاراتى بۇزىلعان نەمەسە كەڭىستىكتە باعدارلانۋى قيىن وقۋشىلاردىڭ مەكتەپ عيماراتى ىشىندە دەربەس، قاۋىپسىز جانە سەنىمدى قوزعالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي ساناتتاعى بالالار ءۇشىن كابينەتتەر اراسىندا قوزعالۋ بارىسىندا مازاسىزدىق دەڭگەيى جوعارىلاپ، سىرتقى كومەكتىڭ قاجەتتىلىگى جيى تۋىندايدى. جوبا وسى ماسەلەنى زاماناۋي تەحنولوگيالار ارقىلى شەشۋدى كوزدەيدى.
قازىرگى تاڭدا جاڭا روبوتتىڭ باس ءمودۋلى مەن نەگىزگى كورپۋسى تولىقتاي قۇراستىرىلعان. الداعى ۋاقىتتا قۇرىلعىنىڭ بارلىق بولشەكتەرى جيناقتالىپ، تەحنيكالىق باپتاۋ جۇمىستارى اياقتالعان سوڭ، «دانا» روبوت-كومەكشىسى مەكتەپ ىشىندە ءوز قىزمەتىن اتقارۋعا كىرىسەدى.
بۇل جوبا وقۋشىلاردىڭ ينجەنەرلىك ويلاۋ قابىلەتىن دامىتۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ينكليۋزيۆتى قوعام قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك ماڭعىستاۋلىق پەداگوگ وقۋشىعا بولاشاق ماماندىعىن تاڭداۋعا كومەكتەسەتىن بوت ازىرلەدى.