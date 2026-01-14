ق ز
    استانالىق وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر 15-قاڭتاردا قاشىقتان وقۋعا كوشەدى

    استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ مەكتەپ وقۋشىلارى مەن كوللەدج ستۋدەنتتەرى اۋا رايىنىڭ سۋىتۋىنا بايلانىستى قاشىقتان وقيدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.

    Школьников и студентов колледжей перевели на онлайн в Астане
    Фото: акимат Астаны

    - 2026-جىلعى 15-قاڭتار كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11-(12) سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2-كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرى (9-سىنىپ بازاسىندا) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، 15-17-قاڭتار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.

    بۇگىن ايازعا بايلانىستى قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ەكىنشى اۋىسىمداعى مەكتەپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقۋعا ءماجبۇر بولدى.

    بۇدان بۇرىن ەكى وڭىردە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.

