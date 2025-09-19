08:50, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
استانالىق وقۋشىعا العاش رەت «ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى №70-مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى اڭسات الديار يساتاي ۇلىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعى تابىستالدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل - ەلىمىزدە مەكتەپ وقۋشىسىنا تۇڭعىش رەت بەرىلىپ وتىرعان مارتەبەلى ماراپات.
جاس شاحماتشى الديار قازاقستان سپورتىنىڭ ماقتانىشى سانالادى. ول الەمدىك دەڭگەيدەگى ءتۇرلى بەدەلدى جارىستاردا قارسىلاستارىن ارتتا قالدىرىپ، بىرنەشە مارتە جەڭىمپاز اتاندى.
الەم چەمپيوناتتارى مەن حالىقارالىق تۋرنيرلەردە توپ جارىپ، ەل نامىسىن قورعاپ، كوك تۋدى بيىكتە جەلبىرەتكەن جاس الەم چەمپيونى.
ايتا كەتەيىك، ءبيبىسارا اساۋبايەۆا وزبەكستانداعى تۋرنيردە قولا جۇلدەگەر اتاندى.