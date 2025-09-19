ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:50, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    استانالىق وقۋشىعا العاش رەت «ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعى بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى №70-مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى اڭسات الديار يساتاي ۇلىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعى تابىستالدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астаналық оқушыға алғаш рет «ҚР еңбек сіңірген спорт шебері» атағы берілді
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    بۇل - ەلىمىزدە مەكتەپ وقۋشىسىنا تۇڭعىش رەت بەرىلىپ وتىرعان مارتەبەلى ماراپات.

    جاس شاحماتشى الديار قازاقستان سپورتىنىڭ ماقتانىشى سانالادى. ول الەمدىك دەڭگەيدەگى ءتۇرلى بەدەلدى جارىستاردا قارسىلاستارىن ارتتا قالدىرىپ، بىرنەشە مارتە جەڭىمپاز اتاندى.

    الەم چەمپيوناتتارى مەن حالىقارالىق تۋرنيرلەردە توپ جارىپ، ەل نامىسىن قورعاپ، كوك تۋدى بيىكتە جەلبىرەتكەن جاس الەم چەمپيونى.

    ايتا كەتەيىك، ءبيبىسارا اساۋبايەۆا وزبەكستانداعى تۋرنيردە قولا جۇلدەگەر اتاندى.

     

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار