استانالىق وقۋشى 1 مينۋتتا كۋبيك رۋبيك جينايتىن روبوت جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ارنايى سەنسورلار ارقىلى كۋبيكتىڭ قىرلارىن سكانەرلەپ، تۇستەرىن انىقتايتىن روبوت الىنعان دەرەكتەردى تالداپ، ەڭ ءتيىمدى الگوريتمدى تاڭداپ، كۋبيك رۋبيكتى جىلدام ءارى ءدال جينايدى، ، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانا قالاسىنداعى ءالىمحان ەرمەكوۆ اتىنداعى 38-مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ 7-سىنىپ وقۋشىسى شاحنازار كامالوۆ ءبىر مينۋت ىشىندە «كۋبيك رۋبيكتى» تولىقتاي اۆتوماتتى تۇردە جيناي الاتىن اقىلدى روبوت جوباسىن كوپشىلىككە تانىستىردى.
- جوبا LEGO Mindstorms EV3 كونسترۋكتورى نەگىزىندە قۇراستىرىلعان. روبوتتىڭ باستى مىندەتى - كۇردەلى لوگيكالىق تاپسىرما رەتىندە تانىلعان كۋبيك رۋبيكتى جىلدام ءارى ءدال جيناۋ. ارنايى سەنسورلار كۋبيكتىڭ ءار قىرىن سكانەرلەپ، تۇستەردى انىقتايدى. الىنعان اقپاراتتى تالداۋ ناتيجەسىندە روبوت ەڭ ءتيىمدى الگوريتمدى تاڭداپ، جيناۋ پروتسەسىن ورىنداپ شىعادى. باعدارلامالاۋ EV3 Classroom پلاتفورماسىندا Python تىلىندە جۇزەگە اسىرىلعان. بۇل وقۋشىعا الگوريتمدىك ويلاۋ داعدىلارىن دامىتۋعا، ينجەنەرلىك ەسەپتەردى شەشۋگە، سونداي-اق روبوت قوزعالىسىنىڭ ءار بۇرىشى مەن اينالۋىن دالدىكپەن باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرگەن، - دەلىنگەن اكىمدىك تاراتقان حابارلامادا.
قازىر روبوتوتەحنيكا - جاساندى ينتەللەكت پەن ينجەنەريا توعىسقان، قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى. وسىنداي جوبالار وقۋشىلاردىڭ تەحنيكالىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرىپ قانا قويماي، ولاردىڭ شىعارماشىلىق قابىلەتىن شىڭداپ، عىلىم مەن تەحنولوگياعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن كۇشەيتەدى.
شاحنازاردىڭ جۇمىسى - جاس تالاپتىڭ تاباندىلىعى مەن ىزدەنىسىنىڭ ايقىن كورىنىسى. جوبا ونىڭ باعدارلامالاۋ مەن تەحنيكالىق مودەلدەۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، لوگيكالىق ءارى اناليتيكالىق ويلاۋىن دامىتۋعا ۇلكەن ۇلەس قوستى. بولاشاقتا بۇل روبوتتى ءارى قاراي جەتىلدىرۋ ارقىلى وقۋشىنىڭ جاڭا، ودان دا كۇردەلى مەحانيزمدەر جاساۋعا مۇمكىندىگى زور.
بۇدان بۇرىن اباي وبلىسىنىڭ وقۋشىسى اۋانى ىلعالداندىراتىن روبوت ويلاپ تاپقانى حابارلانعان ەدى.