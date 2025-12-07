استانالىق قىز افريكادا باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىن وقىتىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - استانالىق دانەل بەرسەبايەۆا سەنەگال استاناسى داكاردا جەرگىلىكتى مەكتەپتىڭ باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بەرىپ ءجۇر.
- مەن افريكاعا ءۇش اي بۇرىن ءوز ماگيستراتۋرام بويىنشا الماسۋ باعدارلاماسى ارقىلى كەلدىم. ماقساتىم تەك تۋريست بولۋ ەمەس، قىزىقتى ۆولونتەرلىك جوبامەن اينالىسۋ بولدى، - دەيدى دانەل Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
ستۋدەنت قازىرگى ۋاقىتتا بالالارعا ماتەماتيكا، فرانسۋز ءتىلى، گەوگرافيا جانە اعىلشىن تىلىنەن ساباق بەرەدى. سونىمەن قاتار مەكتەپتەرگە كەڭەس قۇرالدارىن تاراتىپ، قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەيدى جانە دەمەۋشىلەردى تارتادى.
سەنەگالدا تەز بەيىمدەلۋگە وعان فرانسياداعى ماگيسترانت دوستارى كومەكتەستى. ۆولونتەرلىك تاجىريبەدەن بولەك، دانەل ماگيستراتۋرانى اياقتاعان سوڭ ءوز ماماندىعى بويىنشا جۇمىس ىزدەۋدى جوسپارلاپ وتىر. مەملەكەتتىك كومپانيادان ۇسىنىس كەلسە، ونى قۋانا قابىلدايتىنىن ايتتى.