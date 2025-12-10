استانالىق فەلدشەردىڭ ولىمىنە قاتىستى جاڭا دەرەك شىقتى
استانا. KAZINFORM - استانادا قايتىس بولعان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋاننىڭ ولىمىنە قاتىستى جاڭا دەرەك ايتىلدى.
بۇل تۋرالى ادۆوكات مەيىرمان شەكەيەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
«ءىستى بۇرمالاۋ كىمگە قاجەت بولعان؟ بۇل سۇراق ءبارىمىزدى ويلاندىرۋى كەرەك. وقيعا ورنىنا بارىپ، كۋالەردەن جاۋاپ الىپ، بارلىق دەرەكتى جەكە زەرتتەگەنىمدە، ءبىر نارسە انىق بولدى: ۇلدانانىڭ قازاسى كونديتسيونەر قۇلاۋىنان ەمەس، عيماراتتىڭ قاسبەتىندە تۇرعان كىرپىشتەر قۇلاۋىنان بولعان. بۇل كەزدەيسوقتىق ەمەس. بۇل - قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى ساقتالماۋى، سالعىرتتىق جانە جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشۋدىڭ سالدارى. بىرەۋلەر بۇل ءىستى جاۋىپ، كىنانى باسقا جاققا بۇرۋعا تىرىسىپ جاتقان سياقتى. كونديتسيونەر قۇلاۋىنان بولدى دەسە، كىنالىنىڭ انىقتالۋى ەكى تالاي. ويتكەنى ونىڭ يەسى جوق»، - دەدى ول.
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، وقيعا ورنىنان كونديتسيونەردىڭ ىشكى بلوگى جوعالىپ كەتكەن.
«تەرگەۋشىلەر ورنىن سيپاپ قالعان. بۇعان نە دەرسىڭ؟ بۇل جەردە قاسبەتكە سىرتىنان ادەمىلىك ءۇشىن كىرپىش ورگەن قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ شيكىلىگى بار ما دەگەن كۇدىك تۋادى. بىزگە جالعان اقپارات ەمەس، شىندىق كەرەك. ءبىز ءۇنسىز قالمايمىز. ءبىز ۇلدانا ءۇشىن، ونىڭ وتباسىنا ادىلدىك ورناتۋ ءۇشىن سوڭىنا دەيىن بارامىز»، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 18-قاراشادا استانادا جەدەل جاردەم فەلدشەرى قايتىس بولدى. بۇعان دەيىن ول تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتى مەن كونديتسيونەر قۇلاعان كەزدە زارداپ شەككەنى ايتىلعان ەدى. بۇل جايت 8-قاراشادا بولدى.
مارقۇم نەبارى 23 جاستا بولعان.