استانالىق دارىگەر ج ر ۆ ي-عا بايلانىستى اتا-انالارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - استانادا كۇز-قىس ماۋسىمىنا ءتان جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكتسيالار (ج ر ۆ ي) كەزەڭى باستالدى. قالادا سىرقاتتانۋشىلار سانى بىرتىندەپ ءوسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل جىل سايىن قايتالاناتىن تابيعي ەپيدەميولوگيالىق كەزەڭ بولعانىمەن، دارىگەرلەر اتا-انالارعا ساقتىقتى كۇشەيتۋدى ەسكەرتۋدە. №3-كوپبەيىندى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى ابايداحار تالانت ۇلى قازىرگى جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، استاناداعى بارلىق ەمحانادا، ونىڭ ىشىندە بالالارعا ارنالعان فيلترلىك كابينەتتەردە جۇمىستىڭ قارقىنى كۇشەيگەن. كۇنى بويى كەلۋشىلەر لەگى ازايمايدى. دارىگەرلەردىڭ باستى تالابى - ۆيرۋس بەلگىلەرى بايقالعاندا اتا-انالاردىڭ بىردەن فيلترلىك كابينەتكە جۇگىنۋى. سەبەبى العاشقى بەلگىلەردى جەڭىل قابىلداۋ نەمەسە ۇيدە ۇزاق ۋاقىت ەم جاساۋ - اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا اكەلەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
سونىمەن قاتار اتا-انالار كوبىنە دەنە قىزۋىن تۇسىرەتىن دارىلەردى دۇرىس مولشەرمەن بەرمەيدى. مۇنداي پرەپاراتتار بالانىڭ جاسىنا جانە سالماعىنا سايكەس ەسەپتەلۋى قاجەت. دوزانىڭ كوپ نەمەسە از بولۋى اعزاعا قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى. دارىلەر ءار التى ساعات سايىن عانا بەرىلۋى ءتيىس. ال تەمپەراتۋرانى 38,5 گرادۋسقا جەتكەندە عانا ءتۇسىرۋ كەرەك. ونىڭ الدىندا اعزا ۆيرۋسپەن وزدىگىنەن كۇرەسەدى. تەك تىرىسۋ سيندرومى بار بالالاردا بۇل كورسەتكىش 37,5 گرادۋستان اسپاۋى ءتيىس - بۇل توپتاعى بالالار ەرەكشە باقىلاۋدى قاجەت ەتەدى.
قالا بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق احۋال ازىرگە تۇراقتى، الايدا اياقاستى اسقىنۋلار جيىلەپ تۇر. بۇل اسىرەسە دارىگەرگە كەش جۇگىنەتىن وتباسىلاردا بايقالادى.
«بالامنىڭ تەمپەراتۋراسى مۇلدە تۇسپەدى. العاشقى بەلگىلەرى - جوتەل. ۇيدە ءبىر اپتا ەمدەپ كوردىك، ءبىراق جاعدايى جاقسارمادى. اقىرى جەدەل جاردەم شاقىردىق. وسىنداي كەزدە ۋاقىت سوزىپ، اۋرۋدى اسقىندىرىپ الماۋ كەرەك.
بالام العاشىندا جوتەلىپ، دەنە قىزۋى كوتەرىلگەن. ءۇي جاعدايىندا ەمدەپ كورگەنىممەن، ءبىر اپتا ىشىندە ەش ناتيجە بولمادى»، - دەيدى قالا تۇرعىنى ايجان اناربايەۆا.
استاناداعى ج ر ۆ ي احۋالى باقىلاۋدا بولعانىمەن، قاۋىپ تولىق سەيىلگەن جوق.
ءاربىر اتا-انا ماۋسىمدىق ۆيرۋسقا سالعىرت قاراماي، العاشقى بەلگىدەن باستاپ دۇرىس ارەكەت ەتسە، اۋرۋدىڭ اۋىر تۇرلەرىنە جول بەرمەۋگە بولادى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاۋاپتى ءارى ۋاقتىلى قادام - ءار وتباسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن باستى شارت.
ايتا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىندا 32 ادام «گونكونگ تۇماۋىن» جۇقتىرعان.