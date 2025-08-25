08:20, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
استانادان ۆەتنامعا شىققان ۇشاق ەلورداعا قايتۋعا ءماجبۇر بولدى
استانا. KAZINFORM- جەكسەنبى، 24-تامىز كۇنى استانادان نياچانگقا ۇشىپ شىققان VietJet Air ۇشاعى ەلورداعا قايتا ورالۋعا ءماجبۇر بولدى، دەپ حابارلايدى استانا اۋەجايىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- اۋە كەمەسىنىڭ اەرودرومعا قايتا ورالۋى تۋرالى شەشىمدى جولاۋشىلار مەن ەكيپاجدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جانە اۆياتسيالىق تارتىپكە سايكەس، ەكيپاج كومانديرى قابىلدادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇشاقتا استانا اۋەجايىندا قابىلداۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايلار جاسالدى.
ۇشاق جەرگە شتاتتىق رەجيمدە قوندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستاندا اۋە كەمەلەرىنىڭ پاركىندە 104 ۇشاق بار.