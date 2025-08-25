ق ز
    08:20, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادان ۆەتنامعا شىققان ۇشاق ەلورداعا قايتۋعا ءماجبۇر بولدى

    استانا. KAZINFORM- جەكسەنبى، 24-تامىز كۇنى استانادان نياچانگقا ۇشىپ شىققان VietJet Air ۇشاعى ەلورداعا قايتا ورالۋعا ءماجبۇر بولدى، دەپ حابارلايدى استانا اۋەجايىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    فوتو: vietjetair.com

    - اۋە كەمەسىنىڭ اەرودرومعا قايتا ورالۋى تۋرالى شەشىمدى جولاۋشىلار مەن ەكيپاجدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جانە اۆياتسيالىق تارتىپكە سايكەس، ەكيپاج كومانديرى قابىلدادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ۇشاقتا استانا اۋەجايىندا قابىلداۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايلار جاسالدى.

    ۇشاق جەرگە شتاتتىق رەجيمدە قوندى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستاندا اۋە كەمەلەرىنىڭ پاركىندە 104 ۇشاق بار.

     

