استانادان تالدىقورعانعا جاڭا پويىز قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك مينيسترلىگى «استانا - تالدىقورعان» باعىتى بويىنشا جاڭا تەمىرجول قاتىناسىنىڭ ىسكە قوسىلاتىنى تۋرالى حابارلايدى.
جاڭا باعىتتى اشۋ ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماسىمەن، كولىك مينيسترلىگى جانە ۇلتتىق تاسىمالداۋشى - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق- نىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اياسىندا، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ كوپتەگەن ءوتىنىشى ەسكەرىلە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلدى.
اتالعان باعىتتى ىسكە قوسۋ جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، جولاۋشىلار سۇرانىسىنىڭ ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق ەلوردا مەن وڭىرلەر اراسىندا جايلى، ءقاۋىپسىز جانە تۇراقتى تەمىرجول قاتىناسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
باستاپقى كەزەڭدە ۇلتتىق تاسىمالداۋشى تاراپىنان ەكى جولاۋشىلار ۆاگونى ءبولىنىپ، ولار № 122/121 «نۇرلى جول - سەمەي» پويىزىنىڭ قۇرامىندا كۇن ارا قاتىنايتىن بولادى. اقتوعاي ستانتسياسىندا اتالعان ۆاگونداردى № 631/632 «اقتوعاي - تالدىقورعان» پويىزىنا قايتا تىركەۋ كوزدەلگەن، بۇل بۇكىل مارشرۋت بويىمەن ۇزدىكسىز ءارى ىڭعايلى قاتىناستى قامتاماسىز ەتەدى.
كولىك مينيسترلىگى بۇل فورمات باستاپقى كەزەڭ ەكەنىن اتاپ وتەدى. تۇراقتى جولاۋشىلار سۇرانىسى قالىپتاسقان جاعدايدا ۆاگوندار سانى مەن قاتىناۋ جيىلىگى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتىلاتىن بولادى، بۇل مارشرۋتتى حالىقتىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە يكەمدى تۇردە بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا تەمىرجول قاتىناسىنىڭ اشىلۋى:
• وڭىرلەر اراسىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا؛
• تۇرعىنداردىڭ موبيلدىلىگىن ارتتىرۋعا؛
• ىشكى تۋريزم مەن ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى دامىتۋعا؛
• جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
پويىزدىڭ قاتىناۋى بيىلعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنا جوسپارلانعان جانە تالدىقورعان قالاسىنداعى جاڭعىرتىلعان تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋىنا ورايلاستىرىلادى.
جاڭارتىلعان ۆوكزال ينفراقۇرىلىمى جولاۋشىلار ءۇشىن قىزمەت كورسەتۋ، جايلىلىق جانە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
كولىك مينيسترلىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى مەن كولىك سالاسىنىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىنا سايكەس جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ مارشرۋتتىق جەلىسىن دامىتۋ، جىلجىمالى قۇرامدى جاڭعىرتۋ جانە كولىك قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت قازاقستاننىڭ كولىك سالاسىنداعى 2025 -جىلعى ناتيجەلەردى جاريا ەتكەنىن جازعانبىز.