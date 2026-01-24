استانادان قىسقى وليمپياداعا قانشا سپورتشى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى يتاليادا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ەلوردادان ءتورت سپورتشى قاتىسادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ازامات اعزاموۆ ا ك ق- دا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، استانا قالاسىنىڭ سپورتشىلارى ءتورت جىلدىقتىڭ باستى دوداسىنا جوسپارلى تۇردە دايىندالىپ جاتىر.
- 2026-جىلعى 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا دايىندىق بەكىتىلگەن جوسپارعا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر. استانا قالاسىنىڭ سپورتشىلارى ۇلتتىق قۇراما ساپىندا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتۋگە نيەتتى، - دەدى ازامات اعزاموۆ.
سپيكەردىڭ مالىمەتىنشە، وليمپيادا ويىندارىنا الەمنىڭ 93 ەلىنەن 3500-دەن استام سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قۇراماسى اتىنان 36 سپورتشى ەل نامىسىن قورعايدى.
استانا قالاسىنان قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ءۇش سپورت ءتۇرى بويىنشا ءتورت سپورتشى جولداما العان. اتاپ ايتقاندا، شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتىنان ەلوردالىق سپورتشىلار باق سىنايدى.
- شورت-ترەك بويىنشا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ جەتەكشى سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى ابزال اجىعاليەۆ 500 مەتر قاشىقتىقتا جانە ارالاس ەستافەتادا ونەر كورسەتەدى. بۇل ونىڭ وليمپيادا ويىندارىنا ءتورتىنشى رەت قاتىسۋى. ايەلدەر اراسىنداعى جەكە مانەرلەپ سىرعاناۋدان سوفيا سامودەلكينا قازاقستان اتىنان سىنعا تۇسەدى. ال كونكيمەن جۇگىرۋ سپورت تۇرىنەن ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا مەن كريستينا سيلايەۆا جارىستارعا قاتىسادى، - دەپ قورىتىندىلادى ازامات اعزاموۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك ەكى اپتادان سوڭ XXV قىسقى وليمپيادا باستالادى. ول 6-22-اقپان ارالىعىندا ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودا وتەدى.