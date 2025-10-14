استانادان كۋالا-لۋمپۋرگە دەيىن - Silk Way Star جوباسىن ميللياردتاعان كورەرمەن تاماشالايدى
استانا. KAZINFORM - استانادا Silk Way Star حالىقارالىق ءان بايقاۋىنىڭ ءتورتىنشى ەپيزودى اياقتالدى. قاتىسۋشىلار مەن كورەرمەندەر كەلەسى شىعارىلىمىن اسىعا كۇتىپ ءجۇر. شوۋ قازاقستان استاناسىندا وتسە دە، ونى بۇكىل الەمدە - ۇلى جىبەك جولى ەلدەرىنىڭ تەلەارنالارىندا ميلليونداعان كورەرمەن تاماشالاۋدا.
Silk Way Star جوباسى استانانى ازيا جانە ەۋروپا قالالارىمەن بايلانىستىراتىن ناعىز كوپىر بولىپ وتىر. اپتا سايىن شوۋ بىرنەشە ەلدە ءبىر ۋاقىتتا ەفيرگە شىعىپ، باكۋدەن ۇلانباتىرعا دەيىنگى كورەرمەندەر تالقىلايتىن مادەني شاراعا اينالدى.
قازاقستاندا جوبا ءار سەنبى كۇنى ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا جانە ساعات 22:30 دا Silk Way تەلەارناسىندا شىعادى، بۇل حالىقارالىق اۋديتورياعا جول اشادى.
قىرعىزستاندا Silk Way Star «مۋزىكا» جانە «مادانيات» تەلەارنالارىندا كورسەتىلەدى - ءۇشىنشى ەپيزود 11 قازاندا ساعات 21:00 دە كورسەتىلدى. ازەربايجاندا شوۋ SPACE TV تەلەارناسىندا شىعادى.
تاجىكستاندا دا - سافينا (تۆس) تەلەارناسىندا ساعات 21:30 دا، موڭعوليادا - USB TV- دە ساعات 19:30 دا كورسەتىلەدى. گرۋزيادا - Georgian Times TV تەلەارناسىندا ساعات 21:00 دە، ال وزبەكستاندا - ZOR TV تەلەارناسىندا ساعات 17:20 دە كورەرمەنگە جول تارتادى.
بۇل الەمدەگى ەڭ ءىرى مەديا رەسۋرستاردىڭ ءبىرى.
Silk Way Star جوباسى جاي ۆوكالدىق بايقاۋ ەمەس، ءتۇرلى ەلدەردىڭ ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرەتىن اۋقىمدى كروسس-مادەني مەدياجوبا اتاندى. ءول تۇرلى تىلدەردى، مادەنيەتتەردى جانە مۋزىكالىق داستۇرلەردى بىرىكتىرەدى، ارتىستەر تانىلاتىن مۇمكىندىكتەر الاڭى جانە مادەني ديپلوماتيا قۇرالى بولىپ وتىر.
استانا ساحناسىندا ءداستۇرلى جانە زاماناۋي جانرلارداعى اندەر شىرقالدى، ءتۇرلى ەلدىڭ جۇلدىزدارى بىرلەسىپ ونەر كورسەتتى - مۇنىڭ ءبارى جوبانى كەڭ اۋديتورياعا دا، كاسىبي قاۋىمداستىققا دا قىزىقتى ەتەدى.
بايقاۋدىڭ ءتورت كەزەڭىندە قاتىسۋشىلار ءوز رەپەرتۋارىنان ءان ورىندادى، الەمدىك مۋزىكالىق كومپوزيتسيالار مەن قازاقستاندىق اندەردى انا تىلدەرىندە شىرقادى. ءتورتىنشى ەپيزودتا ارتىستەر رەپەرتۋارىن الماستىرىپ، باسقا ەلدىڭ حيت ءانىن ءتۇپنۇسقا تىلدە ورىندادى جانە بۇل مادەني بىرلىكتىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
جوباعا ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا ەلدەرىنىڭ ۆوكاليستەرى قاتىسىپ جاتىر.
ەكىنشى ەپيزودتان كەيىن ازەربايجاننىڭ قاتىسۋشىسى سابينا زادە جوبادان كەتتى، ءال ۇشىنشى ەپيزودتان سوڭ - تۇرىكمەنستان وكىلى، ءانشى دوۆران شاممىيەۆ شىعىپ قالدى.
جاس ارتىستەر Silk Way Star جوباسىنا قاتىسۋ - ءوز ەلىن تانىتۋ، ۇلتتىق داستۇرلەر مەن مادەنيەتتى حالىقارالىق ساحنادا كورسەتۋ مۇمكىندىگى ەكەنىن ايتۋدا. باكۋ، تاشكەنت نەمەسە ۇلانباتىردا كورەرمەندەر قازاق، قىتاي، گرۋزين اندەرىن تىڭداپ، نەكەن-ساياق مادەني الماسۋلارمەن سالىستىرعاندا ۇزاعىراق ساقتالاتىن بەرىك بايلانىستار ورناتادى.
ايتا كەتەيىك، جوبا Jibek Joly تەلەارناسى مەن China Media Group (CMG) مەدياكورپوراتسياسىنىڭ سەرىكتەستىگىمەن ءتۇسىرىلىپ كەلەدى. قازاقستاندىق تاراپ جەتەكشى حالىقارالىق حابار تاراتۋشىلارمەن ىنتىماقتاستىق الەمدىك ارەنادا ەلدىڭ مادەني ورنىن نىعايتاتىنىن جانە دارىندى ارتىستەرگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن جەتكىزدى.
ءادىلقازى القاسىنىڭ مۇشەلەرى دە جوبانىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن، قاتىسۋشىلاردىڭ شەبەرلىگىن جانە Silk Way Star ساحناسىندا ورناعان ەرەكشە دوستىق اتموسفەراسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي تالانتتى ادامدار اراسىندا بولۋ تاڭعالارلىق سەزىم. بارلىق قاتىسۋشىعا ساتتىلىك تىلەيمىن جانە جوبانىڭ بارلىق قاتىسۋشىسىن جاقسى كورەمىن، - دەدى ازەربايجاننان كەلگەن جيۋري مۇشەسى، تانىمال ءانشى ەفەندي.
قىتايدان كەلگەن تانىمال كومپوزيتور ءارى مۋزىكالىق پروديۋسەر حۋن بين Silk Way Star جوباسىن ەرەكشە دەپ سانايتىنىن ايتتى.
- مەن تولقىپ تۇرمىن، ويتكەنى بۇل شوۋدىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى. Silk Way Star جوباسىنىڭ جارقىن بولاشاعىنا سەنەمىن. كەلەسى جىلى ول قىتايدا وتەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن جانە ءوز جالعاسىن تابادى، - دەدى ول.
- بۇل جاي ۆوكالدىق بايقاۋ ەمەس، مادەني الماسۋ الاڭى. حالىقارالىق جوبا جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان ءارى وتە قىزىقتى. بارشاڭىزدى وسى جوبانى تاماشالاۋعا شاقىرامىن. ءبارىمىز بىرگە ەڭ ۇزدىك ءارتىستى تاڭدايىق، - دەدى مالايزيادان كەلگەن جيۋري مۇشەسى داتو دانيا.