استانادان بۋرابايعا رەيس اشىلا ما - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگتە استانا مەن بۋراباي اراسىندا اۋە رەيسى اشىلا ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ استانامەن تىكەلەي قاتىناس ورناتۋ ءۇشىن شاعىن اۋەجاي اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.
- استانا مەن بۋرابايدى اۋە باعىتىمەن قامتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتقان جوق. ءبىراق جالپى العاندا مينيسترلىكتىڭ الدىندا شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ مىندەتى تۇر. قازىر وسى باعىت بويىنشا جان-جاقتى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ جاتىرمىز. شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى دايىندالعان سوڭ، ونى مىندەتتى تۇردە باق قاراۋىنا ۇسىنامىز، - دەدى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازىر دە شاعىن ۇشاقتارى بار جەكە اۋە تاسىمالداۋشىلارى بار. بۇل جەردە اكىمدىك ءوز تاراپىنان باستاما كوتەرىپ، قاجەتتى قارجى ءبولىپ، اۋە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتە الادى.
- بۋراباي باعىتىنا تۋريستىك اعىمنىڭ وتە جوعارى ەكەنىن بىلەسىزدەر - وندا جىلىنا ءبىر ميلليوننان استام ادام كەلەدى. مۇنداي رەيستەردىڭ اشىلۋى ابدەن مۇمكىن دەپ سانايمىز. شاعىن اۋە رەيستەرىن ىسكە قوسۋ تۋريستىك باعىتتىڭ دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى، ويتكەنى استاناعا ۇشىپ كەلىپ، بۋرابايعا بەت الاتىن ادامدار بار جانە ولار ءوز جولىن تاڭداۋعا قۇقىلى. بۇل جەردە ءبىز ەشقانداي شەكتەۋ كورىپ تۇرعان جوقپىز، - دەدى م. قالياقپاروۆ.
بۇعان دەيىن كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى قازاقستاندا 50 دەن استام جول ۋچاسكەسى قاۋىپتى دەپ تانىلعانىن ايتقان ەدى.