استانادان بارلىق باعىتقا شىعاتىن جولدار جابىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى بۇگىن ساعات 14:00 دەن باستاپ استانادان شىعاتىن بارلىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قوزعالىس شەكتەلدى.
بۇل تۋرالى ەلوردالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەرگە ۋاقىتشا ساپاردان باس تارتىپ، ەلدى مەكەندەردە قالۋعا جانە قالا سىرتىنا شىعاتىن «رۋبەج» بەكەتتەرىنە بارماۋعا كەڭەس بەرىپ وتىر. سەبەبى مۇنداي ارەكەتتەر جولداردا كەپتەلىس تۋعىزىپ، كوممۋنالدىق جانە جەدەل قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن.
پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتىپ، قالانىڭ قالىپتى تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق بۇگىن قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازگيدرومەتتىڭ حابارلاۋى بويىنشا 15-جەلتوقساندا ەلوردادا بۇلتتى اۋا رايى ساقتالادى. قار جاۋىپ، بوران سوعادى، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتىپ، ەكپىنى 23-28 مەترگە دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن. كەي ساتتەردە جەل ەكپىنى 30 مەتردەن اسادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە دە، كۇندىز دە 8-10 گرادۋس اياز بولادى.
16-جەلتوقساندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. كەي ۋاقىتتا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سەكۋندىنا 9-14 مەتر جىلدامدىقپەن سوعىپ، ەكپىنى 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى. تۇنگى جانە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 10-12 گرادۋس ايازدى كورسەتەدى.