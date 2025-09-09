استاناداعى قوعامدىق كولىك كومپانياسى ل ر ت قۇرىلىسىنا قوسىمشا قاراجات تارتۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. قازاقپارات - City Transportation Systems كومپانياسى استاناداعى مۇلكىن اۋكسيونعا شىعارۋ شەشىمىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى. بۇل رەتتە، جەر تەلىمى مەن جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساۋداعا شىعارۋ جوسپارلى ءىس-شارا ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
- اۋكسيونعا شىعارىلعان مۇلىك ءتىزىمى e-Qazyna.kz سايتىندا شىعارىلعان. بۇل - جوسپارلى ءىس-شارا. ودان تۇسكەن قوسىمشا قاراجات LRT قۇرىلىسىنا باعىتتالادى. وسى مۇلىك ساتىلماسا، قايتادان اۋكسيونعا شىعارىلادى. اتاپ ايتقاندا، مۇلىكتى ساۋداعا شىعارۋ - قالىپتى دۇنيە، - دەلىنگەن كومپانيانىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن e-Qazyna.kz سايتىندا ەلورداداعى ەسىل اۋدانىندا قۇرىلىسى اياقتالماعان تۇرعىن ءۇي كەشەنى اۋكسيونعا قويىلدى. ونىڭ باستاپقى باعاسى 3,2 ميلليارد تەڭگە. سونىمەن قاتار، 9-قىركۇيەكتە نۇرا اۋدانىنداعى جەر تەلىمى دە ساۋداعا شىعارىلدى، باستاپقى قۇنى - 338 ميلليون تەڭگە.
بۇعان دەيىن ەلوردادا CTS كومپانياسى جىلجىمايتىن مۇلكىن جالعا بەرۋ بويىنشا اشىق كونكۋرس جاريالاعانىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالساق، بيىل تامىز ايىندا جالپى ۇزىندىعى 22,4 شاقىرىم بولاتىن LRT نەگىزگى جەلىسىندە رەلستەردى توسەۋ جۇمىستارى اياقتالدى.